Se viene el golpe de frío polar más fuerte de 2026: meteorólogos de Metsul anticipan una semana gélida

El invierno astronómico comenzará con frío intenso en el sur de Sudamérica . El organismo meteorológico brasileño Metsul advirtió que una potente masa de aire polar avanzará sobre la región la próxima semana y podría convertirse en la incursión fría más intensa registrada en la región en lo que va de 2026.

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Según el pronóstico, el fenómeno llegará detrás de un frente frío que cruzará el sur brasileño durante el fin de semana y tendrá su punto máximo entre el martes 23 y el miércoles 24 de junio.

Los meteorólogos de Metsul señalan que se trata de una masa de aire de origen polar con trayectoria continental , impulsada por un ciclón extratropical ubicado al este de Argentina, que permitirá que el aire muy frío avance desde latitudes altas hacia el interior del continente.

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Las regiones más afectadas serán los estados del sur de Brasil, especialmente Rio Grande do Sul y Santa Catarina.

De acuerdo con los modelos analizados por Metsul, cientos de ciudades podrían registrar temperaturas cercanas o inferiores a 0°C entre el martes 23 y el viernes 26.

En las zonas serranas del sur brasileño se esperan los registros más extremos, con mínimas de entre -5°C y -7°C, aunque algunos escenarios proyectan temperaturas cercanas a -8°C en puntos aislados.

La irrupción polar también favorecerá la formación de heladas extensas, incluso en áreas costeras donde este fenómeno no suele ser tan frecuente.

Además de las mínimas muy bajas, se prevén tardes inusualmente frías. En algunas localidades de montaña la temperatura podría mantenerse bajo cero durante gran parte del día.

Una masa de aire polar más intensa que las anteriores

Metsul destaca que esta será la incursión de aire frío más intensa del año en niveles medios de la atmósfera.

Los modelos indican temperaturas cercanas a -3°C a unos 1.500 metros de altura sobre Rio Grande do Sul, valores considerablemente más bajos que los registrados durante las irrupciones polares ocurridas desde mayo.

Según los meteorólogos, el núcleo de aire más frío se instalará sobre el sur brasileño entre el martes y el miércoles antes de comenzar a debilitarse gradualmente durante la segunda mitad de la próxima semana.

Aunque el informe está centrado en Brasil, la trayectoria prevista de la masa de aire polar también podría generar consecuencias en Uruguay.

Por su ubicación geográfica y la proximidad con Rio Grande do Sul, es habitual que este tipo de irrupciones frías provoquen un marcado descenso de las temperaturas en territorio uruguayo.

De confirmarse el escenario proyectado por Metsul, Uruguay podría experimentar mínimas muy bajas, heladas generalizadas en el interior del país y jornadas con sensación térmica especialmente baja, sobre todo entre el martes 23 y el jueves 25 de junio.

Las zonas más expuestas suelen ser el norte, el centro y el este del territorio, donde las temperaturas pueden acercarse a los 0°C o incluso descender por debajo de ese umbral en áreas rurales.

Además, el ingreso de aire seco y frío detrás de los frentes suele favorecer cielos despejados y condiciones propicias para la formación de heladas durante las madrugadas.

El invierno empieza con fuerza

El invierno astronómico comenzará oficialmente el próximo domingo 21 de junio y todo indica que sus primeros días estarán marcados por condiciones típicamente invernales en gran parte del Cono Sur.

Si bien los detalles sobre la intensidad del frío en Uruguay dependerán de la evolución de los próximos pronósticos, los modelos coinciden en que la próxima semana estará dominada por una importante irrupción de aire polar que podría convertirse en uno de los eventos fríos más destacados de 2026 hasta el momento.