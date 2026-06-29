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El frío no da tregua: Metsul anuncia una nueva irrupción de aire polar para esta semana

Dado que el sistema avanzará desde Argentina hacia el sur de Brasil, Uruguay podría experimentar un nuevo período de tardes frías y mañanas con bajas temperaturas

29 de junio de 2026 7:48 hs
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Una nueva masa de aire polar avanzará sobre el sur de Sudamérica durante la primera semana de julio y podría provocar un nuevo descenso de las temperaturas en Uruguay, de acuerdo con un pronóstico difundido por la consultora meteorológica brasileña Metsul.

Según el informe, el ingreso del aire frío comenzará el jueves 2 de julio por el sur de Brasil, impulsado por un frente de origen polar que también afectará a Argentina. En ese contexto, Uruguay quedará bajo la influencia de una masa de aire muy fría que favorecerá jornadas de marcado descenso térmico, especialmente hacia el final de la semana.

Metsul señala que esta será la irrupción de aire frío más intensa del año en Argentina, donde incluso se esperan nevadas y temperaturas extremadamente bajas en algunas zonas.

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Para el sur de Brasil, en cambio, el episodio sería diferente al registrado la semana pasada. Aunque persistirá el ambiente invernal, la mayor presencia de nubosidad limitaría el descenso de las temperaturas mínimas durante la noche, reduciendo la intensidad de las heladas.

Tardes más frías que las habituales

Uno de los principales efectos de esta irrupción polar será el descenso de las temperaturas durante el día. De acuerdo con Metsul, numerosas ciudades del sur de Brasil registrarán máximas inferiores a los 10 °C o apenas por encima de ese valor, mientras que en zonas altas de Rio Grande do Sul y Santa Catarina las temperaturas vespertinas podrían ubicarse entre 5 °C y 8 °C.

Dado que el sistema avanzará desde Argentina hacia el sur de Brasil, Uruguay podría experimentar un nuevo período de tardes frías y mañanas con bajas temperaturas, aunque la intensidad del fenómeno dependerá de la evolución definitiva de la masa de aire y de la nubosidad.

Metsul indica que, a diferencia de la ola de frío de la semana pasada, no se prevén heladas generalizadas en el sur de Brasil durante este nuevo episodio, precisamente porque el aumento de la nubosidad dificultará un enfriamiento tan intenso durante la madrugada.

En los próximos días, los modelos meteorológicos permitirán precisar con mayor exactitud la intensidad del descenso de temperatura y sus posibles efectos sobre Uruguay.

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