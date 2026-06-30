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El niño de 11 años que mató a otro de 12 con un arma permanecerá bajo el amparo de INAU mientras investigan el caso

El menor estará bajo la tutela del INAU junto a su hermana de 13 años a la espera de que la Justicia defina si vuelven con cuidados familiares o permanecen en el centro

30 de junio de 2026 13:52 hs
Foto inau

El niño de 11 años que mató a otro de 12 con un arma de fuego perteneciente a su madre policía quedó al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) junto a su hermano de 13 años, confirmaron fuentes del centro a El Observador.

Desde el instituto indicaron que los menores permanecerán bajo su amparo hasta que se "evalúe" la situación familiar y la Justicia "defina si vuelven con cuidados familiares o permanecen en INAU".

"Una vez que sucedió el caso, se informó al INAU. Se determinó judicialmente, hasta que se estudie bien la situación, se valore y se investigue, que estos niños queden bajo amparo de la institución", señaló la presidenta del centro, Claudia Romero, en rueda de prensa consignado por Subrayado (Canal 10).

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"Estamos evaluando la situación y la forma más apropiada de cuidado de estos adolescentes", agregó después.

Romero luego aseguró que desde el INAU están "muy preocupados" por la violencia que prolifera en la sociedad, "no solamente en términos cuantitativos", sino que también en cuanto a la "crueldad", que "ha avanzado".

El caso

Este domingo un niño de 12 años murió en la ciudad de Rosario (Colonia) luego de sufrir un disparo de arma de fuego por parte de otro niño de 11 años. Este menor estaba manipulando el arma de su madre, quien es policía.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por La Diaria, el incidente tuvo lugar en una vivienda en calle 25 de Agosto, entre Cerrito y Leopoldo Fuica.

El jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, afirmó que "la responsabilidad directa es de los padres" en una conferencia de prensa que brindó este lunes.

"Creo que la línea de investigación va por ese lado, buscando como objeto la responsabilidad de los progenitores. Estamos muy apenados porque hay una funcionaria policial como responsable", agregó el jerarca policial consignado por Subrayado de Canal 10.

La Policía coloniense pidió "una investigación de urgencia" que luego se ampliará y que "seguramente termine en un sumario", contó Costa.

Además detalló que esto "no es un hecho penal" debido a que "el Código de La Niñez y La Adolescencia incrimina a partir de los 13 años y estamos hablando de un menor de 11 años que disparó el arma de fuego".

"Continua la investigación por parte de la Fiscalía de Rosario. Esta bajo la jurisdicción del Juzgado de Familia por tratarse de un hecho en que no hay imputación", sentenció el jefe policial.

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