MSP investiga muerte de niño de 10 años con posible caso de púrpura fulminante

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) investiga el caso de un niño de 10 años que murió y tiene la sospecha que pudo estar asociado a un caso de meningococcemia , más conocida como púrpura fulminante .

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telenoche (Canal 4), el niño murió luego de recibir asistencia en una mutualista de Montevideo .

Fuentes del MSP indicaron al medio que los resultados de los cultivos aún no están disponibles, aunque la principal hipótesis es que el fallecimiento haya sido provocado por una meningococcemia .

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En diálogo con El Observador, fuentes de la cartera indicaron que durante este año se está detectando un "aumento de casos" de púrpura fulminante; sin embargo aclararon que por el momento no se detecta una situación de "brote" , ya que la mayoría de hechos son "esporádicos y sin nexo epidemiológico" .

Además, destacaron que en Uruguay está disponible en el esquema de vacunaciones "dos inyecciones para meningococo antes de los dos años y a los 11 años".

Ante el aumento de casos, desde la cartera se convocó a la Comisión Nacional Asesora de Vacunas para este miércoles a fin de "diseñar estrategias y una campaña" para estimular la vacunación.