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MSP investiga muerte de niño de 10 años con posible caso de púrpura fulminante

Ante el aumento de casos, desde la cartera se convocó a la Comisión Nacional Asesora de Vacunas para este miércoles a fin de "diseñar estrategias y una campaña" para estimular la vacunación

28 de junio de 2026 17:12 hs
MSP

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) investiga el caso de un niño de 10 años que murió y tiene la sospecha que pudo estar asociado a un caso de meningococcemia, más conocida como púrpura fulminante.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telenoche (Canal 4), el niño murió luego de recibir asistencia en una mutualista de Montevideo.

Fuentes del MSP indicaron al medio que los resultados de los cultivos aún no están disponibles, aunque la principal hipótesis es que el fallecimiento haya sido provocado por una meningococcemia.

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En diálogo con El Observador, fuentes de la cartera indicaron que durante este año se está detectando un "aumento de casos" de púrpura fulminante; sin embargo aclararon que por el momento no se detecta una situación de "brote", ya que la mayoría de hechos son "esporádicos y sin nexo epidemiológico".

Además, destacaron que en Uruguay está disponible en el esquema de vacunaciones "dos inyecciones para meningococo antes de los dos años y a los 11 años".

Ante el aumento de casos, desde la cartera se convocó a la Comisión Nacional Asesora de Vacunas para este miércoles a fin de "diseñar estrategias y una campaña" para estimular la vacunación.

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