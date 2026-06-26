"Vulneración de fueros": legisladores de la oposición criticaron inspección del MSP en despachos y salas del Palacio Legislativo

Legisladores de la oposición apuntaron en las últimas horas a una supuesta vulneración de los fueros parlamentarios luego de que un grupo de inspectores del Ministerio de Salud Pública (MSP) se presentara en el Palacio Legislativo para constatar un posible incumplimiento de la Ley 18256 que establece la prohibición de fumar en ambientes cerrados públicos o de trabajo .

Todo comenzó días atrás, cuando llegó a los legisladores una carta firmada por la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, que advertía por la presencia de colillas de cigarrillos en la sala Martín C. Martínez del Palacio Legislativo. El hallazgo, según el texto que compartió en redes sociales la senadora blanca Graciela Bianchi, se produjo luego dela interpelación al ministro de Economía, Gabriel Oddone , el pasado lunes 22.

" Corresponde reiterar expresamente que se encuentra prohibido fumar en los espacios cerrados del Palacio Legislativo ", se lee en la nota con fecha del 24 de junio.

Cómo estará el tiempo para el fin de semana y para la semana de vacaciones de julio: el pronóstico de Inumet

"Es muy prematuro para decir que hay uruguayos desaparecidos", afirmó cónsul uruguayo en Venezuela tras los terremotos

Cosse también pidió a los legisladores y trabajadores cumplir con la normativa, " preservando las condiciones de higiene, seguridad y respeto por los espacios comunes e institucionales ".

El asunto tuvo un nuevo capítulo este viernes, cuando se produjo la presencia de inspectores del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el histórico edificio.

Según el acta de la inspección —compartida por el senador nacionalista Sebastián da Silva en redes sociales—, el MSP recibió una denuncia por "incumplimiento de la normativa de tabaco" y por "fumar en patios interiores del Palacio Legislativo".

En el escrito del MSP, los inspectores detallaron que recorrieron "diferentes áreas en diferentes pisos", así como patios internos, cantinas, despachos de senadores, salas de ministros, la sala Martín C. Martínez en cuestión, el Salón de los Pasos Pérdidos, ambas cámaras parlamentarias y otros espacios.

También visitaron el edificio anexo, donde inspeccionaron despachos de diputados y otras oficinas.

"Se observa cartelería presente en las diferentes áreas de las instalaciones, asimismo se deja cartelería oficial de prohibición de fumar o vapear", señala el acta. Y concluye que no se constataron durante la visita incumplimientos a la Ley 18.256 (de 2008, que prohibió fumar en estos espacios).

Hay que saber manejar la autoridad. Esta nota no corresponde por la forma y por el fondo: se debería haber planteado en la coordinación interpartidaria ya que en caso contrario se hace confianza en “informantes” propios de regímenes que se admiran. El fondo: no es verdad. pic.twitter.com/5NoI5esthr — Graciela Bianchi (@gbianchi2020) June 24, 2026

La carta de Cosse había motivado críticas por parte de Bianchi, quien consideró que esa no era la forma de "manejar la autoridad" y que lo correcto hubiese sido que el tema se planteara en la coordinación interpartidaria.

Pero la visita de los inspectores del MSP motivó críticas de otros legisladores, como el diputado blanco Juan Martín Rodríguez, el colorado Walter Verri y también Da Silva. "Al pedo como funcionario de salud pública en el Palacio", escribió en X este último.

Al pedo como funcionario de salud pública en el Palacio.

Dios mío qué manera de perder el tiempo.

Diga que uno está en campaña sino le mostraría la Constitución y un talero en la puerta de mi despacho .... pic.twitter.com/TbUe8hjp3H — Sebastian Da Silva (@camboue) June 26, 2026

Rodríguez y Verri, en tanto, apuntaron a lo que entienden supone una vulneración de los fueros parlamentarios.

El blanco lo calificó como "el colmo del Gran Hermano" y sostuvo que se trata de una "verdadera vulneración de los fueros parlamentarios". Verri se expresó en el mismo sentido y consideró que el tema ameritaba un debate en el plenario por una cuestión de fueros.

El colmo del Gran Hermano!



Esta mañana, funcionarios del MSP se han presentado a “inspeccionar” los despachos de Legisladores.



¿Desde cuando funcionarios del Poder Ejecutivo inspeccionan despachos de los legisladores?



Una verdadera vulneración de los fueros parlamentarios! — Juan M. Rodríguez 71 (@_RodriguezJuan_) June 26, 2026