Mundial 2026 | Qué le dijo Santiago Peña a Yamandú Orsi tras la clasificación histórica de Paraguay

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 , luego de eliminar por penales a Alemania , también se hizo sentir en la Cumbre del Mercosur que se desarrolla en la ciudad de Luque .

En la previa del encuentro de jefes de Estado, el presidente Santiago Peña , recibió a sus pares de la región con referencias al triunfo de la Albirroja y protagonizó un distendido intercambio con el mandatario uruguayo, Yamandú Orsi .

El avance de los guaraníes generó un clima de celebración en el país, al punto que la jornada fue declarada feriado nacional y coincidió con la realización de la Cumbre del Mercosur , encabezada por Paraguay , que ejerce la presidencia pro tempore del bloque..

Al ingresar al Centro de Convenciones de la Conmebol , el presidente Santiago Peña recibió a Yamandú Orsi con una frase que rápidamente llamó la atención. "Estoy seguro de que anoche viste el partido", le dijo el mandatario paraguayo antes de fundirse en un abrazo con su par uruguayo, en alusión al encuentro en el que Paraguay eliminó a Alemania , según reconstruyó ABC .

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul. Abc.com.py

El intercambio se produjo en un ambiente marcado por la euforia deportiva. Durante la recepción de los mandatarios, Peña también bromeó con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, a quien saludó en inglés con un "disculpas por el partido de anoche". El funcionario alemán respondió con un escueto "gracias", en una escena que reflejó el tono distendido de la jornada.

La clasificación paraguaya también motivó mensajes de respaldo de otros líderes presentes en la cumbre. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó al país anfitrión con un "¡Parabéns para o Paraguay!", mientras que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, aseguró: "Hoy todos somos paraguayos".

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. @SantiPenap (X)

Más allá del clima festivo, la agenda de la Cumbre del Mercosur continuó con temas vinculados a la integración regional, entre ellos la modernización del Arancel Externo Común, la flexibilización para negociar acuerdos comerciales y la implementación del entendimiento con la Unión Europea.

Antes del inicio de las deliberaciones, Peña destacó en sus redes sociales que Paraguay vivía un "glorioso martes" y sostuvo que la clasificación de la Albirroja había logrado unir a los paraguayos "bajo una misma bandera", en una jornada que combinó la celebración deportiva con una de las principales citas políticas de la región.