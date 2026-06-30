Por qué Japón, a pesar de haber sido eliminado, "conquistó" un título en el Mundial 2026 y qué pasó con Uruguay

Aunque quedó eliminado en los dieciseisavos de final tras caer el lunes frente a Brasil , Japón obtuvo un reconocimiento fuera de la cancha durante el Mundial 2026 .

Un estudio elaborado por la plataforma especializada Action Network ubicó al país asiático en el primer puesto de un ranking que analizó la interpretación de los himnos nacionales por parte de jugadores e hinchas de las 48 selecciones participantes.

La clasificación evaluó variables como la afinación , el nivel de participación , la riqueza melódica y la estabilidad del tono , ubicando a los nipones por delante de otras selecciones con una marcada tradición futbolística.

El estudio de Action Network analizó las interpretaciones de los himnos nacionales mediante un software de detección de tono y aislamiento de voces. Para elaborar el ranking se tuvieron en cuenta cuatro variables: la afinación (40%), el nivel de participación de jugadores e hinchas durante el himno (40%), la riqueza melódica (10%) y la estabilidad del tono (10%).

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Japón obtuvo la mejor calificación general y fue distinguido como la afición más destacada del Mundial 2026, a pesar de que su seleccionado no logró avanzar más allá de los dieciseisavos de final. El reconocimiento se sumó a una conducta que ya había llamado la atención en las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022: la costumbre de los hinchas japoneses de limpiar las tribunas una vez finalizados los partidos.

Ranking Action Network Action Network

Durante la fase de grupos, además, la parcialidad nipona sorprendió al adoptar melodías inspiradas en los tradicionales cánticos de las tribunas argentinas, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó elogios entre los fanáticos del fútbol.

¿Cómo quedó Uruguay en el ranking?

Según el estudio de Action Network, Uruguay se ubicó en el puesto 17 de la clasificación general, apenas por detrás de Estados Unidos (16°) y por delante de Portugal (18°). La hinchada celeste integró el denominado Tier 2, reservado para los grupos que mostraron un rendimiento por encima de la media en la interpretación de sus himnos nacionales.

El informe analizó las interpretaciones de las 48 selecciones presentes en el Mundial 2026 mediante un software de detección de tono y aislamiento de voces. Con esos datos se confeccionó un puntaje compuesto que determinó la ubicación de cada país.

Rebecca Blackwell | AP

Aunque no logró ingresar al grupo de las 12 mejores aficiones del torneo, Uruguay finalizó por encima de potencias futbolísticas como Francia, Croacia, México, Países Bajos, Inglaterra, Brasil, España, Colombia y Argentina.