El día después de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya: el rol del nuevo entrenador de la sub 20 y cómo proyecta la AUF al sucesor del argentino

La rápida eliminación de la selección uruguaya en el Mundial 2026 , estableció el final del vínculo del entrenador Marcelo Bielsa con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el viernes 26 de junio, tras el último partido de los celestes en el Grupo H del principal torneo de FIFA.

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La derrota 1-0 ante España y el tercer lugar en el grupo, que no le alcanzó para ocupar una de las 32 plazas de dieciseisavos de final, establecieron el final del recorrido de Bielsa en Uruguay, que se había iniciado en mayo de 2023.

Desde el viernes , la selección mayor de Uruguay no tiene entrenador y no dispondrá de uno fijo al menos hasta mayo del próximo año .

Por estos días la gerencia deportiva de la selección está enfocada en la designación del director técnico de la sub 20.

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El último DT de la selección sub 20 fue Fabián Coito, quien dirigió el Sudamericano de enero-febrero del año pasado, no clasificó al Mundial y culminó su vínculo con la AUF.

Ahora, con el Sudamericano sub 20 de 2027 en el horizonte (se jugará en enero del próximo año), la selección juvenil volverá a entrenar en el complejo de la AUF.

Uno de los candidatos es Marcelo Broli, campeón del mundo en 2023 con la celeste.

El nuevo DT de la sub 20 tendrá por delante el Sudamericano de enero y el Mundial que también se jugará el próximo año.

¿Cuál es la próxima actividad de la selección mayor?

Para este año tiene dos ventanas FIFA, en la que podrá jugar cuatro partidos que aún no fueron acordados.

La primera será en la última semana de setiembre y la primera de octubre, y luego la selección volverá a competir en noviembre.

La siguiente actividad de la selección mayor será en marzo 2027.

El entrenador de la sub 20 podrá afrontar en forma interina la preparación de la selección mayor.

Uruguay no tendrá competencia oficial hasta setiembre 2027, fecha prevista para el inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2030.

La siguiente actividad será la Copa América 2028.

Por esa razón, el recorrido del técnico de la selección sub 20 lo podrá lleva a la mayor el próximo año, a partir de mayo 2027 (fecha FIFA de junio) para preparar el segundo semestre el inicio de las competencias oficiales.

Paralelamente la AUF ingresa en un período electoral que desembocará en las elecciones de mayo del año próximo y la designación del nuevo entrenador será la primera decisión del próximo ejecutivo de la Asociación.