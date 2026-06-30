Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
6°C
cielo claro
Jueves:
Mín 
Máx 

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / IMPUESTOS

Impuestos a los autos eléctricos: gobierno resolvió aplicar IMESI a vehículos con valor de importación superior a US$ 19 mil

El decreto del Poder Ejecutivo fija dos franjas para gravar a los autos eléctricos: la primera va desde los US$ 19.001 hasta los US$ 27.000, y la segunda desde los US$ 27.001 en adelante

30 de junio de 2026 22:23 hs
Auto eléctrico imagen ilustrativa de archivo

Auto eléctrico imagen ilustrativa de archivo

El Poder Ejecutivo resolvió, a través de un decreto publicado este martes, modificar las exoneraciones tributarias que reciben los autos eléctricos en Uruguay.

Según el texto del decreto, que tiene las firmas del presidente Yamandú Orsi y los ministros Gabriel Oddone (Economía) y Fernanda Cardona (Industria), se aplicará el Impuesto Específico Interno (IMESI) a los vehículos eléctricos cuyo valor de importación sea superior a los US$ 19.001 de forma gradual, en dos franjas establecidas. En el caso de los híbridos la tasa variará según la cilindrada. Esto aplica para los vehículos comprendidos en la "Categoría F", referidos al transporte de pasajeros y no a vehículos utilitarios.

Es decir, con estos cambios, aquellos vehículos eléctricos cuyo valor "en aduana en ocasión de la importación" no supere los US$ 19.000 seguirán exentos de tributar IMESI. Los híbridos que estén dentro de este valor de importación tributarán IMESI en función de su cilindrada con tasas que irán desde 7% hasta 34,5%.

Más noticias

Cardona se desmarca de Oddone por impuestos a autos eléctricos: "La decisión no está tomada" y "todavía no es el momento"

Impuestos a los autos eléctricos genera diferencias entre los ministros de Ambiente e Industria con Economía

Los autos eléctricos que estén por encima del valor de importación de US$ 19.001 sí pasarán a tributar IMESI.

Aquellos que tengan un valor de importación de entre US$ 19.001 y US$ 27.000 serán gravados con un IMESI del 5%. En el caso de los híbridos, se establecen tasas de 7% hasta 34,5% según la cilindrada.

Para los eléctricos de más de US$ 27.000, en tanto, se tributará un IMESI de 9%. Los híbridos comprendidos en esta franja tributarán, también según la cilindrada, entre 11% a 34,5% de IMESI.

Los cambios comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2027.

En la fundamentación del decreto, el Ejecutivo señala que "la evolución reciente del mercado automotor evidencia un crecimiento sostenido en la importación y comercialización" de los vehículos eléctricos de pasajeros, "sin perjuicio de que a la fecha representan un porcentaje menor del parque automotor nacional".

Para el gobierno —que venía estudiando estos cambios desde hace meses y que tenía la potestad de implementar modificaciones en los eléctricos a raíz de un artículo del Presupuesto Nacional— "la estructura tributaria debe adaptarse de forma dinámica a la evolución de los mercados, tecnologías y patrones de consumo, calibrando los incentivos fiscales conforme a la disminución experimentada en los precios de las tecnologías y sin afectar significativamente las políticas energética, ambiental y de movilidad sostenible".

Por todo lo anterior, el Ejecutivo argumentó que entendía conveniente establecer estas modificaciones.

Las más leídas

Marcelo Bielsa: "No dije que tenía buen relacionamiento con los jugadores, aunque la relación no influyó en los resultados; Muslera no jugó con fiebre, no expuse a Valverde, y nunca eché a nadie del Complejo"

Patrullaje con blindados: Ministerio del Interior advierte que primeros vehículos cedidos por el Ejército no le interesan y procura les den otros

Gerente de Turismar tras siniestro fatal en Ruta 6: "Estamos desolados, aparentemente la moto iba sin luces"

Metsul adelantó cómo será julio de 2026 con un Niño cada vez más intenso: qué puede pasar en Uruguay

Temas

Impuestos Autos eléctricos Imesi

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos