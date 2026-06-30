Impuestos a los autos eléctricos: gobierno resolvió aplicar IMESI a vehículos con valor de importación superior a US$ 19 mil

El Poder Ejecutivo resolvió , a través de un decreto publicado este martes , modificar las exoneraciones tributarias que reciben los autos eléctricos en Uruguay .

Según el texto del decreto, que tiene las firmas del presidente Yamandú Orsi y los ministros Gabriel Oddone (Economía) y Fernanda Cardona (Industria), se aplicará el Impuesto Específico Interno (IMESI) a los vehículos eléctricos cuyo valor de importación sea superior a los US$ 19.001 de forma gradual, en dos franjas establecidas. En el caso de los híbridos la tasa variará según la cilindrada . Esto aplica para los vehículos comprendidos en la "Categoría F", referidos al transporte de pasajeros y no a vehículos utilitarios .

Es decir, con estos cambios, aquellos vehículos eléctricos cuyo valor "en aduana en ocasión de la importación" no supere los US$ 19.000 seguirán exentos de tributar IMESI . Los híbridos que estén dentro de este valor de importación tributarán IMESI en función de su cilindrada con tasas que irán desde 7% hasta 34,5% .

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Los autos eléctricos que estén por encima del valor de importación de US$ 19.001 sí pasarán a tributar IMESI.

Aquellos que tengan un valor de importación de entre US$ 19.001 y US$ 27.000 serán gravados con un IMESI del 5%. En el caso de los híbridos, se establecen tasas de 7% hasta 34,5% según la cilindrada.

Para los eléctricos de más de US$ 27.000, en tanto, se tributará un IMESI de 9%. Los híbridos comprendidos en esta franja tributarán, también según la cilindrada, entre 11% a 34,5% de IMESI.

Los cambios comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2027.

En la fundamentación del decreto, el Ejecutivo señala que "la evolución reciente del mercado automotor evidencia un crecimiento sostenido en la importación y comercialización" de los vehículos eléctricos de pasajeros, "sin perjuicio de que a la fecha representan un porcentaje menor del parque automotor nacional".

Para el gobierno —que venía estudiando estos cambios desde hace meses y que tenía la potestad de implementar modificaciones en los eléctricos a raíz de un artículo del Presupuesto Nacional— "la estructura tributaria debe adaptarse de forma dinámica a la evolución de los mercados, tecnologías y patrones de consumo, calibrando los incentivos fiscales conforme a la disminución experimentada en los precios de las tecnologías y sin afectar significativamente las políticas energética, ambiental y de movilidad sostenible".

Por todo lo anterior, el Ejecutivo argumentó que entendía conveniente establecer estas modificaciones.