VIDEO: el impactante choque entre una moto y un auto que dejó a un motociclista lesionado

Un motociclista sufrió varias lesiones luego de protagonizar un siniestro de tránsito en Paysandú. El hecho quedó registrado en video y fue compartido en redes sociales.

Según lo reportado por el medio local El Telegrafo, el incidente se produjo en la mañana del martes en la intersección de avenida Soriano y calle Montevideo .

De acuerdo con el citado medio, el motociclista circulaba por avenida Soriano en dirección este cuando, al llegar al cruce con calle Montevideo, colisionó con un auto que era conducido por otro hombre y se desplazaba hacia el sur por esa vía .

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Según imágenes de cámaras de seguridad obtenidas por dicho medio, el conductor del automóvil detuvo la marcha al llegar a la avenida y, al no advertir tránsito en dirección oeste, avanzó hasta el cantero central. Luego aceleró para cruzar la segunda senda de circulación sin percatarse de la presencia de la motocicleta, que terminó siendo embestida .

Tras el accidente, el conductor de la moto fue trasladado a un centro médico donde se encuentra fuera de peligro y con varias lesiones en el cuerpo.

Al conductor del auto se le practicó una prueba de espirometría que arrojó resultado cero. El hecho está siendo investigado por las autoridades locales del departamento.

Vecinos de la zona manifestaron al consignado medio que en la intersección de avenida Soriano y Montevideo suelen registrarse varios siniestros de tránsito de gravedad.