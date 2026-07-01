Batacazo de un queso artesanal uruguayo en el concurso top de Brasil: cosechó la medalla de oro

El Queso Sardo con Pimienta, elaborado en la Quesería Landkäse , cuyo sistema productivo está próximo a Nueva Helvecia, en Colonia, logró una medalla de oro en uno de los concursos internacionales más destacados de la quesería artesanal , desarrollado en Minas Gerais.

La noticia fue divulgada por el Instituto Nacional de la Leche (Inale) , desde donde se indicó que “la quesería artesanal uruguaya volvió a destacarse a nivel internacional”.

En la ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards , realizada en Minas Gerais, ese queso artesanal cosechó del jurado la medalla de oro en la categoría “Quesos aromatizados y/o condimentados de leche cruda con más de 30 días de maduración” .

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Inale mencionó que el reconocimiento adquiere especial relevancia por el nivel de la competencia, que en esta edición reunió a productores, especialistas, compradores, chefs, investigadores y jurados de distintos países.

Participaron cerca de 1.000 quesos de 19 países consolidando eso a la ExpoQueijo Brasil como una de las principales vitrinas internacionales para la quesería artesanal.

Además de obtener la medalla de oro en su categoría, ese queso uruguayo fue seleccionado entre todos los ganadores de una medalla de oro para competir por el Súper Oro, la máxima distinción del certamen.

“Desde Inale se celebra este reconocimiento, que constituye un estímulo para la quesería artesanal nacional y pone en valor el trabajo de las familias productoras, la identidad territorial y la calidad de los quesos elaborados en Uruguay”, afirmó el organismo rector de la lechería nacional.

Señaló, también, que “este logro reafirma el potencial de la quesería artesanal uruguaya para posicionarse en espacios internacionales de alto nivel, destacando la tradición, el saber hacer y la capacidad de innovación de un sector con fuerte arraigo en la cuenca lechera del país”.

El camino del bronce al oro

Valeria Schaffner, quien dirige la empresa junto con sus padres Erich Schaffner y su madre Olga Vila, contó que es la tercera vez que Quesería Landkäse participa en este emblemático concurso.

La primera vez concurrieron sus padres, junto con integrantes del grupo Los Treinta, “fue la primera salida a concursar al exterior y logramos una medalla de bronce por un queso parmesano, además otro productor trajo una medalla de plata por un queso muzzarella, la verdad es que ya era todo un logro el estar compitiendo, haber salido al exterior con todas las habilitaciones para concursar, así que volver con medallas fue algo espectacular para todos”.

El año pasado viajó Valeria, concurrió como jurado y además presentó quesos al concurso, logrando Quesería Landkäse una medalla de plata por un queso Pepato, “algo muy gratificante para uno como productor y muy motivador para toda la quesería artesanal de Uruguay que está demostrando que perfectamente puede competir de igual a igual en el mercado internacional”.

Este año, finalmente, se llegó a la medalla de oro, “por lo tanto estamos muy contentos, cuando nos contaron no lo podíamos creer… ahora lo difícil será mantenerse”, comentó.

“Este año no pude ir, un técnico uruguayo que concurrió llevó los quesos, cuando nos avisaron que habíamos ganado el oro… fue algo increíble, buenísimo para nosotros como productores, pero también para todos en el equipo, imaginate lo que significó para los muchachos queseros que están elaborando los quesos, pero quiero mencionar que es un logro en realidad muy valioso para la imagen de los quesos artesanales del país”, resaltó.

El queso que quedó en el selecto grupo de los mejores

Ese queso, que ganó el oro en su categoría, fue seleccionado como se dijo entre los 12 mejores quesos medalla de oro de todo el concurso para competir por el súper oro, distinción que finalmente obtuvo un queso brasileño.

“Es un queso sardo con agregado de pimienta molida en vetas”, explicó Valeria, “un queso de mediana maduración, nuestros quesos tienen una maduración entre 60 y 90 días para salir a la venta, porque nos gusta vender quesos madurados, con ese cuidado en nuestras cámaras, donde se hace el afinado del queso”, explicó.

Tiene un sabor intenso, de queso madurado, pero a su vez lo potencia esa pimienta molida, que nunca es invasiva porque el sabor se entrelaza con el del queso Tiene un sabor intenso, de queso madurado, pero a su vez lo potencia esa pimienta molida, que nunca es invasiva porque el sabor se entrelaza con el del queso

Ese queso está en el mercado interno. Los productos de Quesería Landkäse se venden en varios sitios en el país, en locales gourmets y otros comercios, también en puestos de feriantes que apuestan a vender calidad de producto, informó.

Quesería Landkäse es un sistema productivo ubicado a 18 kms de Nueva Helvecia, en Colonia, por la ruta 53. Con base en un rodeo de genética Holando, con alimentación propia, se hace un manejo que permite obtener leche de calidad que se transforma toda en quesos artesanales de calidad.

L-459 es la matrícula con la cual el MGAP habilita la elaboración de queso artesanal en esta empresa con sede en Colonia.

La historia

El origen de Quesería Artesanal Landkäse está en 1917, cuando Isaac Vila y Berta Wohlwend compraron las primeras fracciones de campo en esa zona de Uruguay y comenzaron a elaborar quesos. Esa cultura quesera que llegó con los inmigrantes ha ido pasando a las sucesivas generaciones y se sostiene hasta el día de hoy. Landkäse, en alemán, significa “queso de campo”.

La familia de Quesería Lankdäse con actuales y futuros queseros artesanales en la foto.

Sebastián Cecilia y Estefanía Choca, encargados de la quesería, integrantes de un equipo donde cada uno tiene mérito en el premio obtenido en Brasil.