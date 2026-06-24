La remisión de leche desde los tambos a las industrias no detiene su expansión

Durante mayo la producción de leche y su remisión a los complejos industriales en Uruguay alcanzó un volumen mayor al de ese mes del año anterior, con base en el análisis estadístico mensual que realiza el Instituto Nacional de la Leche (Inale).
Se registró un crecimiento en el volumen mensual y, además, también aumentó el acumulado en 2026 y creció el total de la remisión durante el último año móvil, se informó.
El aumento de la remisión en mayo es el décimo consecutivo considerando que desde agosto del año pasado este indicador viene mejorando.
Inale señaló mejoras en cada indicador
En mayo de 2026 el ingreso de esa materia prima (de remitentes y leche propia) en las plantas aumentó 10,2% con relación al mismo mes de 2025, totalizando 188,4 millones.
Si la comparación es del lapso enero-mayo de 2026 con enero-mayo de 2025 hubo un incremento de 10% y un total de 829,2 millones de litros.
Tomando en cuenta el lapso junio 2025-mayo 2026, es decir el último año móvil, la remisión creció 10,2% a 2.286,9 millones de litros comparando con el mismo segmento anterior.
El mejor mayo
La remisión de mayo de 2026 es la mayor en la historia para ese mes, superando el récord que se había alcanzado en 2025 con 170,9 millones de litros.
Subas también con base en el envío de sólidos
Si la medición en vez de hacerla en litros considera kilos de sólidos, comparando mayo de 2026 con ese mes de 2025 hay un crecimiento de 13,2% al alcanzar los 15,4 millones de kilos de grasa + proteína.
En la comparación de enero-mayo de este año y el pasado hay un incremento de 11,7% para un acumulado de 66,4 millones de kilos.
El último año móvil da cuenta de 178,7 millones de kilos de sólidos, un 11,9% más que en igual lapso de 12 meses previo.
El techo y el piso
Con base en datos desde el ejercicio de 2002, el mejor registro mensual sucedió como se citó en octubre del año 2025 con 222 millones de litros y el más bajo ocurrió en mayo de 2003 con 68,7 millones de litros.
Sólidos en leche remitida desde los tambos
Contenido de grasa
- Mayo 2026: 4,20%
- Mayo 2025: 4,10%
- Todo 2025: 3,96% (1% + que en todo 2024)
Contenido de proteína
- Mayo 2026: 3,74%
- Mayo 2025: 3,63%
- Todo 2025: 3,58% (1% + que en todo 2024)
Últimas 10 campañas anuales
- En 2025 se remitieron 2.212 millones de litros + 8,4% sobre 2024
- En 2024 se remitieron 2.040 millones de litros - 3,5% sobre 2023
- En 2023 se remitieron 2.114 millones de litros + 1,2 sobre 2022
- En 2022 se remitieron 2.089 millones de litros - 1,4% sobre 2021
- En 2021 se remitieron 2.118 millones de litros + 1,9% sobre 2020
- En 2020 se remitieron 2.078 millones de litros + 5,5% sobre 2019
- En 2019 se remitieron 1.970 millones de litros - 4,5% sobre 2018
- En 2018 se remitieron 2.063 millones de litros + 7,2% sobre 2017
- En 2017 se remitieron 1.924 millones de litros + 8,4% sobre 2016
- En 2016 se remitieron 1.775 millones de litros - 10,1% sobre 2015
El mejor registro anual en este siglo fue el de 2025 y el más bajo se detectó en 2002 (1.109 millones de litros).
Fuente: Inale