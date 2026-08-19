Dos ciclones extratropicales afectarán a Uruguay: Metsul anticipó cuándo llegan las lluvias, el viento y el frío

Dos ciclones extratropicales afectarán las condiciones de tiempo en Uruguay y Brasil durante los próximos días, con lluvias, viento, descenso de las temperaturas y fuerte oleaje en el Atlántico.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El primero se formará entre Uruguay y Rio Grande do Sul entre este jueves 20 y el viernes 21 de agosto , según Metsul Meteorología . Será un ciclón de baja intensidad y el viernes comenzará a alejarse rápidamente hacia el océano.

Sin embargo, durante el fin de semana entrará en escena un segundo ciclón mucho más grande e intenso , que avanzará desde las proximidades de la Antártida hacia el Atlántico Sur. Su centro permanecerá lejos del continente, aunque tendrá efectos sobre la región.

Orsi envió un mensaje a Lucas Sugo por la muerte de su hija e invitó a escuchar el tema "La flor de mi vida"

"Son conflictos entre particulares", dijo Abella sobre retraso del proyecto San Rafael y que de no abrirse este verano, se hará en el próximo

La formación del primer ciclón estará asociada a nuevas lluvias durante este jueves , después de varios días de precipitaciones que provocaron inundaciones, evacuaciones y cortes de rutas en Uruguay.

El sistema también favorecerá el ingreso de una masa de aire frío desde el sur, que provocará un descenso de las temperaturas.

En Rio Grande do Sul, Metsul prevé para el viernes rachas de entre 50 y 70 km/h, con registros puntuales de hasta 70 a 90 km/h.

Un segundo ciclón “enorme”

El segundo sistema será considerablemente más potente. Metsul anticipa un ciclón “enorme” sobre el Atlántico Sur, con una presión central de entre 970 y 980 hPa.

Aunque permanecerá lejos de Uruguay y Brasil, impulsará aire más frío y seco hacia la región durante el fin de semana y comienzos de la próxima semana.

En Rio Grande do Sul se esperan mínimas generalizadas de entre 0 °C y 5 °C, con temperaturas bajo cero en algunas zonas cercanas a la frontera con Uruguay. El aire frío también alcanzará territorio uruguayo, aunque Metsul no detalló mínimas específicas para el país.

Fuerte oleaje en el Atlántico

El segundo ciclón también generará mar agitado y fuerte oleaje en el Atlántico Sur debido a su enorme campo de vientos.

Metsul prevé que el oleaje aumente especialmente entre el domingo 23 y el lunes 24, inicialmente sobre las costas del sur de Brasil.

Así, la región tendrá dos episodios ciclónicos en pocos días: el primero se formará junto a Uruguay y traerá lluvias y descenso térmico, mientras que el segundo será mucho más potente y favorecerá una nueva irrupción de aire frío y fuerte oleaje.