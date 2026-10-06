Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 7 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este miércoles 7 de octubre una jornada marcada por lluvias, tormentas y fuertes vientos en distintas zonas del país.
Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 19 °C.
Durante la mañana el tiempo irá desmejorando con aumento de nubosidad y precipitaciones escasas. Los vientos serán del noreste y este, entre 20 y 40 km/h.
En la tarde y noche estará cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Además, se espera una jornada ventosa, con rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras y posibilidad de rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.
Pronóstico de Inumet para el este
En el este del país, las temperaturas se ubicarán entre 10 °C y 20 °C.
La mañana comenzará desmejorando, con aumento de nubosidad y precipitaciones escasas. El viento soplará del noreste y este entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en la costa.
Para la tarde y noche se esperan precipitaciones y tormentas, con cielo cubierto. En las zonas costeras estará ventoso y las rachas podrán alcanzar los 60 km/h, además de registrarse rachas muy fuertes asociadas a tormentas.
Lluvias y tormentas en el oeste
Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 11 °C y una máxima de 20 °C.
Durante la mañana aumentará la nubosidad y habrá precipitaciones y tormentas aisladas, con viento del noreste de entre 20 y 40 km/h.
En la tarde y noche estará cubierto y se esperan lluvias y tormentas. El viento rotará del noreste al sector sur, con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras. También podrán producirse rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.
Hasta 26 °C en el norte, pero con tormentas
El norte tendrá las temperaturas más altas de las zonas relevadas, con una mínima de 15 °C y una máxima de 26 °C.
Sin embargo, será una jornada inestable. Tanto durante la mañana como en la tarde y noche se esperan precipitaciones y tormentas, con cielo entre nuboso y cubierto.
Por la tarde y noche también habrá neblinas y podrán registrarse rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.