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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 7 de octubre

Inumet prevé un desmejoramiento del tiempo en buena parte de Uruguay, con precipitaciones y tormentas

6 de octubre de 2026 21:00 hs
20240930 Lluvia, tormenta, mal tiempo, estado del tiempo, primavera (12).jpg
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este miércoles 7 de octubre una jornada marcada por lluvias, tormentas y fuertes vientos en distintas zonas del país.

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 19 °C.

Durante la mañana el tiempo irá desmejorando con aumento de nubosidad y precipitaciones escasas. Los vientos serán del noreste y este, entre 20 y 40 km/h.

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En la tarde y noche estará cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Además, se espera una jornada ventosa, con rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras y posibilidad de rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

Pronóstico de Inumet para el este

En el este del país, las temperaturas se ubicarán entre 10 °C y 20 °C.

La mañana comenzará desmejorando, con aumento de nubosidad y precipitaciones escasas. El viento soplará del noreste y este entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en la costa.

Para la tarde y noche se esperan precipitaciones y tormentas, con cielo cubierto. En las zonas costeras estará ventoso y las rachas podrán alcanzar los 60 km/h, además de registrarse rachas muy fuertes asociadas a tormentas.

Lluvias y tormentas en el oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 11 °C y una máxima de 20 °C.

Durante la mañana aumentará la nubosidad y habrá precipitaciones y tormentas aisladas, con viento del noreste de entre 20 y 40 km/h.

En la tarde y noche estará cubierto y se esperan lluvias y tormentas. El viento rotará del noreste al sector sur, con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras. También podrán producirse rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

Hasta 26 °C en el norte, pero con tormentas

El norte tendrá las temperaturas más altas de las zonas relevadas, con una mínima de 15 °C y una máxima de 26 °C.

Sin embargo, será una jornada inestable. Tanto durante la mañana como en la tarde y noche se esperan precipitaciones y tormentas, con cielo entre nuboso y cubierto.

Por la tarde y noche también habrá neblinas y podrán registrarse rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

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