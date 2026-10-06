Banco Mundial recorta crecimiento de Uruguay y señala a la inteligencia artificial como nuevo motor de expansión para la región

El Banco Mundial recortó la previsión de crecimiento de Uruguay para este año. En ese escenario de expansión regional modesta, el Banco Mundial estima que el avance de la inteligencia artificial puede generar nuevas oportunidades .

En el informe Panorama económico de América Latina y el Caribe publicado esta mañana, el Banco Mundial recortó la estimación de crecimiento de Uruguay desde 1,6% a 1,2% para el cierre de este año y apenas retocó la previsión para 2027 (de 1,9% anterior a 1,8% actual) . La proyección del organismo va en línea con un crecimiento modesto en la región con una variación positiva de 2,2% para este año.

Por tanto, el organismo expone que la región necesita con urgencia nuevos motores de productividad y la rápida difusión mundial de la inteligencia artificial ofrece un catalizador potencial. Sin embargo, añade que debe hacerse una distinción fundamental: el acceso digital no garantiza un uso productivo y los algoritmos no generan automáticamente productividad agregada.

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Entonce s, para que la inteligencia artificial impulse la trayectoria de crecimiento en lugar de amplificar las desigualdades históricas, la región debe superar las graves barreras estructurales , como la informalidad crónica, el retraso en la mecanización del capital y los profundos déficits en capital gerencial y humano.

El Banco Mundial indica que la desaceleración del crecimiento económico ha debilitado, de forma previsible, el ritmo de la reducción de la pobreza, mientras que los hogares pobres siguen concentrados de manera desproporcionada entre los trabajadores informales y con baja educación.

En ese sentido, la informalidad es generalizada: muchos trabajadores se dedican al empleo por cuenta propia, motivados por beneficios como la flexibilidad y la autonomía, pero quedan atrapados en microempresas que no logran escalar.

Con ese escenario es que se debe aprovechar la transición de la inteligencia artificial.

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El documento indica que la inteligencia artificial es realmente prometedora para el desarrollo de la región, con aplicaciones de bajo costo y modelos de alcance pequeño y limitado que resuelven problemas específicos y que pueden llegar a millones de personas a través de teléfonos básicos.

“Para aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial se necesitarán inversiones en datos utilizables y capacitación de los trabajadores”, dice el organismo.

“Estos esfuerzos, integrados en una estrategia de aprendizaje más amplia, pueden generar conocimientos con el tiempo, generar aumentos tangibles de la productividad y ayudar a la región a alcanzar la frontera tecnológica”, añade.

El organismo enfatiza que el ritmo sin precedentes del desarrollo mundial de la inteligencia artificial hace que la transición sea urgente y complementa que la región no necesita crear modelos de frontera multimillonaria para capturar la mayoría de los beneficios económicos de esta nueva tecnología.

“Los gobiernos deben invertir en el capital humano, la infraestructura digital y las prácticas de gestión que necesitan para adoptar estas tecnologías”, menciona.

Pero advierte que una acción tardía no solo postergaría el aumento de la productividad, sino que también afianzaría el dualismo estructural y la profundización de una exclusión tecnológica.