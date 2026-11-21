Este viernes por la noche concluyó la fecha 8 de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , con las victorias de Nacional contra Defensor Sporting en Durazno y de Hebraica Macabi sobre Atenas . El tricolor venció 105-85 a Defensor en el Estadio Ernesto de León de Durazno, para reponerse luego de la abultada derrota clásica que sufrió contra Peñarol días atrás.

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Nacional fue más desde el arranque. El primer cuarto lo ganó 28-21, pero en el segundo fue aún más contundente y metió un parcial de 33-14 , para irse al descanso con una amplia ventaja de 61-35.

Con ese resultado el bolso rotó su plantel durante la segunda mitad . En el tercer corto Defensor achicó las diferencias con un 29-21 , pero el bolso volvió a llevarse el último corto 23-21 para terminar ganando por una diferencia de 20.

Luismal Ferreiras , con 18 puntos y 24 rebotes, y Jesse Zarzuela , con 23 tantos y 9 asistencias, fueron las figuras del tricolor en Durazno. En el violeta destacó Julián Santiso , con 19 puntos y 7 asistencias.

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Con este resultado el tricolor quedó séptimo en la LUB con 11 puntos, producto de tres victorias y cinco derrotas. Defensor se mantiene cuarto con 13 unidades, gracias a cinco partidos ganados y tres perdidos.

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Hebraica Macabi venció a Atenas

En el otro encuentro del viernes por la noche Hebraica Macabi superó 88-70 a Atenas en cancha de Larre Borges, donde ofició de local, para consolidarse en la parte alta de la tabla de la LUB.

El macabeo sacó distancia desde el primer cuarto, que culminó arriba con un parcial de 27-15. En el segundo corto ganó 22-18, lo que le permitió irse al descanso con una ventaja de 49-33.

En el segundo tiempo nunca se vio la posibilidad de una remontada de las alas negras. Hebraica se llevó el tercer corto 18-17 y el cuarto por 21-20, para cerrar el partido con una victoria cómoda.

Juan Miguel Suero, con 23 puntos, y Jalen Canty, con 21 unidades y 9 rebotes, destacaron en Macabi, mientras que en Atenas resaltó Emanual Shepherd, con 16 tantos y 8 rebotes.

Con su victoria Hebraica quedó en la quinta posición de la LUB con 13 puntos, gracias a cinco victorias y tres derrotas. Atenas, en tanto, está décimo con nueve unidades, con una sola victoria y siete derrotas.

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Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Peñarol 16 8 8 0 Goes 14 8 6 2 Biguá 14 8 6 2 Defensor Sporting 13 8 5 3 Hebraica Macabi 13 8 5 3 Malvín 12 8 4 4 Nacional 11 8 3 5 Urunday Universitario 11 8 3 5 Aguada* 10 8 4 4 Atenas 9 8 1 7 Unión Atlética 9 8 1 7 Larrañaga** 7 8 2 6

* Comenzó el torneo con quita de dos puntos

** Comenzó el torneo con quita de tres puntos