El Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) dio a conocer este lunes las sanciones para Aguada y Goes por los incidentes registrados antes del clásico que ambos equipos disputaron el pasado 4 de noviembre en el Palacio Peñarol, por la Liga Uruguaya de Básquetbol.

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El fallo establece multas económicas para las dos instituciones , mientras que Aguada recibió además la sanción de disputar un partido sin la presencia de su público en condición de local.

En total, Aguada deberá pagar 21.000 Unidades Indexadas (UI) , mientras que Goes fue multado con 12.000 UI , de acuerdo con la resolución del organismo disciplinario.

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Al valor de la UI de noviembre, que es $ 6,7040, el monto de la multa para Aguada asciende a $ 140.784.

La multa para Goes es de $ 80.448.

Las sanciones que recibió Aguada por los incidentes del clásico ante Goes

Aguada fue el club que recibió la sanción más severa por parte del Tribunal de Penas.

La primera disposición establece una multa de 15.000 UI y la obligación de disputar un partido sin hinchada local, por infracción al artículo 101.2, literal b), del Código Disciplinario Deportivo (CDD).

Ese artículo establece: "La afición del equipo adversario será sancionada con la pena de multa de 8.000 a 40.000 U.I o la pérdida de uno a cuatro puntos. Adicionalmente, se podrá imponer cierre de cancha o la obligación de celebrar partidos sin afición local de 1 a 4 partidos".

Además, el tribunal impuso una segunda sanción económica de 6.000 UI, por infracción al artículo 110.2 del CDD y al Protocolo de Seguridad de la FUBB.

"Se consideran incumplimientos graves aquellos que el Protocolo califique como tales", dice el artículo 110.2.

De esta manera, la institución aguatera acumuló multas por 21.000 UI y la sanción deportiva de un encuentro sin público local.

Las multas que recibió Goes por los incidentes ante Aguada

Goes también fue sancionado por el Tribunal de Penas, aunque en su caso la resolución establece exclusivamente penalidades económicas.

El club misionero recibió una primera multa de 8.000 UI, por infracción al artículo 101.2, literal b), del Código Disciplinario Deportivo.

A esa sanción se agregó otra multa de 4.000 UI, por infracción al artículo 102, literal c), del mismo código.

Por lo tanto, Goes deberá afrontar multas por un total de 12.000 UI.

A diferencia de Aguada, el fallo no establece para Goes la obligación de disputar partidos sin público local.