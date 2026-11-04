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Aguada vs Goes EN VIVO por Liga Uruguaya de Básquetbol: se juega un clásico que promete paridad y emociones

Aguada y Goes juegan en el Palacio Peñarol por la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

4 de noviembre 2026 - 20:32hs
Pelota de básquetbol

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Foto: Gastón Britos/Focouy

EN VIVO

Aguada y Goes juegan, desde la hora 21.30 en el Palacio Peñarol, el clásico correspondiente a la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Ambos equipos llegan con una racha de tres victorias y una derrota aunque el misionero está más arriba en la tabla porque el aguatero comenzó la temporada con una quita de dos puntos.

Terna arbitral para Aguada vs Goes

Julio Dutra, Vivian García y Christian Barreiro serán los jueces del clásico entre Aguada y Goes.

¿Dónde ver en vivo Aguada vs Goes por la Liga Uruguaya de Básquetbol?

El clásico entre Aguada vs Goes se podrá ver en Montevideo y en el interior del país a través de Montecable y la red de cables del interior por la señal de VTV Plus. En streaming, por Antel TV y Basquet Pass.

Comenzó la transmisión en vivo de Referí

Seguí el minuto a minuto del clásico del básquetbol uruguayo. Juegan Aguada y Goes.

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