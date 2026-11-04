Aguada y Goes juegan, desde la hora 21.30 en el Palacio Peñarol, el clásico correspondiente a la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Ambos equipos llegan con una racha de tres victorias y una derrota aunque el misionero está más arriba en la tabla porque el aguatero comenzó la temporada con una quita de dos puntos.
Aguada vs Goes EN VIVO por Liga Uruguaya de Básquetbol: se juega un clásico que promete paridad y emociones
Aguada y Goes juegan en el Palacio Peñarol por la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol