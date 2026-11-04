Aguada vs Goes EN VIVO por Liga Uruguaya de Básquetbol: se juega un clásico que promete paridad y emociones

Aguada y Goes juegan, desde la hora 21.30 en el Palacio Peñarol, el clásico correspondiente a la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Ambos equipos llegan con una racha de tres victorias y una derrota aunque el misionero está más arriba en la tabla porque el aguatero comenzó la temporada con una quita de dos puntos.