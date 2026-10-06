La mitad de los uruguayos dice que les interesa la política y supera el promedio de la región, según encuesta de Ágora

La mitad de los uruguayos mayores de 16 años manifiesta tener interés en la política , según una encuesta nacional de Ágora Consultores realizada entre el 12 y el 24 de setiembre de este año. En concreto, 50,7% respondió que tiene mucho o bastante interés, mientras que 49,3% señaló que tiene poco o nada. El estudio incluyó 1.243 entrevistas realizadas en cinco zonas del país. Según la encuestadora, "en comparación con otros países de América, y muchos del mundo occidental, a los uruguayos les sigue interesando más, y bastante más, la política".

Uno de los datos que surge del relevamiento es que los jóvenes no son el grupo etario con menor interés en la política. Entre las personas de 16 a 29 años, 44% manifestó tener mucho o bastante interés . El grupo que presenta mayores niveles de interés son los mayores de 66 años alcanza 57%.

Por otro lado, las personas que se encuentran en plena edad laboral presentan niveles menores. El porcentaje de desinterés es mayor que entre quienes tienen entre 30 y 49 años , donde se ubica en 39%, y coincide con el registro del grupo de 50 a 65 años.

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Para el director de Ágora, Ernesto Nieto, el dato constituye uno de los principales hallazgos de la encuesta: "La gente que está en plena edad laboral, porque estamos hablando de los 30 a los 65 años, son a los que menos les interese la política. La gente que que está con su trabajo, que está generando recursos, pagando impuestos y demás, sea la gente que muestra menor interés y que también hable menos de política comparativamente", explicó en entrevista con Informativo Carve.

El contraste geográfico

Además, el interés en la política también presenta diferencias territoriales. El área metropolitana, integrada para este estudio por Montevideo, Canelones y San José, registra el porcentaje más alto: 52% de sus habitantes dice tener mucho o bastante interés. En el otro extremo se encuentra el litoral, donde 46% manifiesta interés y 54% poco o nada. La zona comprende los departamentos ubicados sobre la frontera con Argentina.

Ágora comparó este último resultado con una medición anterior realizada en el litoral, con la misma pregunta. Cinco años atrás, 53% de los entrevistados había declarado tener interés en política, frente al 46% registrado ahora.

"En la medición anterior, el valor mostraba un 53% de gente que nos decía que tenía interés. O sea, en el litoral del Uruguay, que es en donde nosotros podemos comparar el dato. Con la misma pregunta, con la misma información, hubo una pérdida del interés de algo más de 7 puntos porcentuales en cinco años. Es bastante tiempo, pero también es bastante la pérdida. Igual, es la zona del país que menos interés mostró en la política en general", dijo Nieto.

El nivel educativo es la variable que marca más diferencia

La variable que más diferencia los niveles de interés es el nivel educativo alcanzado. Entre quienes tienen la educación escolar como máximo nivel, 34% manifiesta interés en política y 66% dice tener poco o nada.

En el otro extremo, entre quienes tienen estudios universitarios, 70% declara tener interés y 30% poco o nada.

Casi cuatro de cada 10 uruguayos hablan de política habitualmente

El segundo informe de Ágora, publicado el 5 de octubre, se concentró en una dimensión diferente: cuánto hablan de política los uruguayos. Según los resultados, casi 40% dice hacerlo habitualmente, mientras que algo más de 32% asegura que lo hace "de vez en cuando". Otro 15% señala que habla de política de manera esporádica y 13% dice que nunca o casi nunca lo hace.

El área metropolitana vuelve a ubicarse entre las regiones con mayor frecuencia de conversación política, con casi 43% de los encuestados que dice hablar habitualmente sobre estos asuntos. Le sigue el este. El litoral, en tanto, es la región donde menos se habla de política.

La diferencia también aparece según el nivel educativo. Los universitarios son el grupo que más conversa sobre política, con 48,8% que dice hacerlo con frecuencia. Entre los mayores de 66 años el porcentaje supera el 41%, mientras que entre las personas de 30 a 49 años apenas supera el 28%.

Por género, más de 40% de los hombres dice hablar habitualmente de política, frente a 37,5% de las mujeres.