Se adelantan las lluvias de esta semana: meteorólogo anunció cuándo empiezan y anticipó tormentas para Montevideo

Las lluvias previstas para esta semana en Uruguay se adelantaron y comenzarán a afectar a Montevideo y el área metropolitana este miércoles , según anticipó este martes el meteorólogo Guillermo Ramis.

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“ Se corrió un día. En lugar del jueves, mañana ”, explicó Ramis este martes durante su columna en Informativo Sarandí.

El meteorólogo incluso puso una hora aproximada para el comienzo de las precipitaciones en la capital: sobre las 15:00 de este miércoles .

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“ El miércoles a eso de las tres de la tarde. Mañana, 15 horas. Después, a la noche, tormenta ”, adelantó. El episodio no terminará durante la noche. Según Ramis, las precipitaciones continuarán durante varias horas: “ Después sigue la lluvia hasta la madrugada del jueves y desaparece ”.

El fenómeno comenzará afectando principalmente al territorio al sur del río Negro, aunque posteriormente las precipitaciones se extenderán al resto del país.

Cómo estará el tiempo este miércoles y jueves

Para este miércoles, Ramis prevé una mínima de 14 °C y una máxima de 20 °C, con cielo cubierto, lluvias y tormentas hacia la noche.

El jueves comenzará todavía con precipitaciones durante la madrugada, pero luego las condiciones mejorarán. La temperatura se ubicará entre 15 °C y 19 °C.

Antes del cambio de tiempo, este martes tendrá una mínima de 12 °C y una máxima prevista de 22 °C, con abundante nubosidad. Ramis señaló durante la mañana que el sol todavía intentaba aparecer entre las nubes, aunque advirtió que luego el cielo volvería a cubrirse.

Ramis advirtió por otro episodio de lluvias el sábado

La mejora posterior al episodio del miércoles y jueves no se mantendrá durante todo el fin de semana. “El sábado está complicado”, advirtió Ramis.

El pronóstico para ese día marca cielo cubierto y con lluvias, con temperaturas en Montevideo entre 13 °C y 17 °C. El meteorólogo indicó que el escenario de inestabilidad abarcaría al país.

También advirtió que la situación todavía puede sufrir modificaciones. “Está muy variable con eso del Niño”, sostuvo.

Para el domingo, en cambio, espera una mejora y precipitaciones de menor entidad. “El domingo solamente algunos chaparrones en el sur más que nada y después en Rivera”, explicó.

En Montevideo serían lluvias muy escasas. Ramis habló de “algún chaparroncito, poca cosa” y lo resumió de forma gráfica: “Prácticamente dos gotas”.

El lunes 12, finalmente, se presentaría con abundante nubosidad, una mínima de 13 °C y una máxima de 18 °C, pero sin las complicaciones por lluvias previstas para el sábado.