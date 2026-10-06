Cuestionario, registros antropométricos y hasta punción de sangre: la encuesta que volverá a tener Uruguay para medir enfermedades no transmisibles

Este año, Uruguay tiene la oportunidad de volver a tomar una fotografía que lleva más de diez años sin actualizarse. Si los uruguayos consumen tabaco, si consumen alcohol. Con qué frecuencia. Si presentan hipertensión o diabetes.

Si bien existen otras encuestas recientes que ayudan a dar forma a esta imagen uruguaya de la salud, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles —de siglas, Enfrent— es particular: para realizarla es necesario desplegar encuestadores en territorio que preguntan casa a casa, pero también miden peso, altura y toman registros antropométricos de las personas.

Hay decisiones que tardan años en dar resultados. Alguien ya abrió una puerta. Alguien ya respondió esas preguntas. Alguien dijo que sí. En algún momento, ese material fue procesado. La encuesta se realizó en dos instancias previas: en 2006, sobre un universo de 2.008 personas, y en 2013 , con una muestra de 3.204 .

La vida que queda fuera de la balanza: el impacto de la obesidad más allá del peso

Buscó, hace casi dos décadas, medir por primera vez la prevalencia de factores de riesgo de enfermedades que no son transmisibles —en ese momento, llamadas "enfermedades crónicas".

Nataly Rodríguez, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MSP), se refiere a ellas como "enfermedades silenciosas". Lo dice así, explica, porque la población se enferma y muere por este tipo de enfermedades, aunque las enfermedades transmisibles se lleven "la prensa mayor".

"Hablamos de enfermedades del aparato circulatorio, enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedades respiratorias; un montón de enfermedades que son un poco más silenciosas que las enfermedades transmisibles. Son a nivel nacional y a nivel mundial la principal causa de enfermedad, de discapacidad y de mortalidad", dice Rodríguez para explicar por qué es importante prestarle atención a esta investigación.

Este año hay expectativa de que el estudio ayude a completar una fotografía que no se saca desde hace más trece años. En palabras de Rodríguez, la encuesta sirve para "orientar" a las políticas públicas sobre cómo estamos actualmente, pero también "comparar" cómo estábamos hace algunos años. Por primera vez, se elabora en conjunto con la Secretaría Nacional del Deporte (SND).

Actualmente la encuesta está en etapa de campo: los encuestadores ya están en territorio, en Montevideo y algunas localidades de Canelones. Desde el MSP contaron que irán anunciando en su página web las localidades que se vayan sumando, a medida que pase el tiempo. Se espera tener resultados para el primer semestre de 2027.

Qué son los factores de riesgo y por qué es importante medirlos

Los factores de riesgo son aquellas características que predisponen a las personas a padecer una enfermedad, en este caso, no transmisible. La directora de Epidemiología aclara que pueden ser conductuales, como los hábitos, pero también pueden implicar factores biológicos. Por ejemplo, en afecciones como el colesterol, no solo interfieren factores de hábitos —la dieta o el nivel de actividad física— sino también factores biológicos de la persona.

Sin embargo, Rodríguez es clara sobre el objetivo de la encuesta: "Lo modificable son los [factores] conductuales, y ahí es donde podemos apuntar, porque muchas veces los factores biológicos no son tan modificables. Las políticas o las medidas que se toman se enfocan en aquellos factores que tenemos posibilidades de incidir. Porque si tenemos posibilidades de incidir, y de modificarlos, tenemos una expectativa de éxito o de disminución".

Para la directora de Epidemiología, la encuesta tiene una mirada más preventiva: el foco está en esos factores de riesgo que, si se pueden entender, se pueden intentar modificar.

Tres pasos, dos visitas: qué esperar si un encuestador se presenta en tu puerta

La ENFRENT 2026 (como se denomina a esta edición de la encuesta) abarcará una muestra representativa a nivel nacional de aproximadamente 3.600 hogares, incluyendo a personas de entre 18 y 69 años residentes en Montevideo y en localidades del interior mayores a diez mil habitantes. El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el encargado de definir la aleatoriedad de la muestra; por este motivo, si un hogar y un individuo resultan sorteados, esa persona no puede ser cambiada por otro familiar ni por un vecino.

De todas formas, la encuesta es voluntaria, por lo cual los seleccionados no estarán obligados a someterse al proceso si no quieren hacerlo. Además, la información que obtengan los organismos será confidencial.

El relevamiento se realiza exclusivamente de forma presencial mediante la metodología estandarizada "STEPS" —pasos, en español— de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dividida en tres pasos que se completan en dos visitas:

Primera visita (Pasos 1 y 2): se aplica un cuestionario sobre hábitos y estado de salud. En ese mismo momento, se realizan mediciones físicas: talla, perímetro de cintura, peso y presión arterial.

se aplica un cuestionario sobre hábitos y estado de salud. En ese mismo momento, se realizan mediciones físicas: talla, perímetro de cintura, peso y presión arterial. Segunda visita (Paso 3): se coordinan las mediciones bioquímicas, ya que la persona requiere cumplir con ocho horas de ayuno. Consiste únicamente en un pequeño pinchazo en un dedo para extraer una gota de sangre.

Tanto Rodríguez como Tomás Rossi, responsable del Observatorio Nacional del Deporte de la SND, reconocen que realizar esta encuesta tiene una "complejidad" especial. Primero, porque la muestra incluye diferentes localidades y, segundo, porque hay que ir más de una vez a las casas de las personas. También —las autoridades lo mencionan cuando hacen referencia a una creciente "desconfianza" de parte de la población, en particular, motivado por el aumento de estafas— porque tiene un grado de dificultad particular el hecho de que las personas abran su puerta.

Para esto, es importante saber que la persona que llevará adelante la encuesta viste un chaleco identificador con los logos del MSP, la SND y Equipos Consultores, la empresa que lleva adelante la encuesta en territorio. Y, además, que la persona porta una credencial con un código QR que se puede escanear para verificar su identidad; aunque también se podrá validar llamando al 1934.

Encuestadora de la ENFRENT usando su chaleco identificatorio Foto: Ministerio de Salud Pública

Al finalizar, la persona encuestada recibe los resultados de estas mediciones por escrito en su domicilio; una devolución que tanto Rodríguez como Rossi resaltan como "beneficiosa" porque la persona puede acceder a un panorama de su estado de salud general, aunque también enfatizan que no sustituye un diagnóstico ni un seguimiento clínico.

"No es lo mismo recoger información solo de conductas a través de preguntas. Poder tener valores en cuanto a cómo está el peso, cómo está la talla, es lo que nos permite, después, relacionar qué pasa con estos factores de riesgo (o protectores) que la persona está teniendo, cómo eso repercute en el peso, cómo repercute en las mediciones de glicemia, cómo repercute en las mediciones de colesterol. Esa persona va a estar aportándole al país, pero también va a haber un beneficio en cuanto a que va a conocer algunos parámetros y alguna información vinculada a su salud", explicó Rodríguez.

A más de una década de la última encuesta: qué dicen los datos históricos

En Uruguay, la primera edición de esta encuesta se ejecutó en 2006 y la segunda en 2013. Hace trece años que no se realiza en el país, a pesar de la recomendación introductoria del informe de la encuesta de 2013 que dice que "resulta necesario asegurar la sostenibilidad de su realización en forma periódica", aproximadamente cada cinco años.

Desde el punto de vista de Rodríguez, "lo ideal" es que se realice cada cinco años, pero "los países también van adecuándolos a sus agendas y a sus prioridades en el momento".

Según las mediciones de 2006 y 2013, la imagen de la salud uruguaya se veía así:

Tabaquismo: el consumo diario de tabaco experimentó un descenso, pasando de una prevalencia del 32,7% en 2006 al 28,8% en 2013.

el consumo diario de tabaco experimentó un descenso, pasando de una prevalencia del 32,7% en 2006 al 28,8% en 2013. Consumo de alcohol: en 2006 un 52,6% de la población había consumido alcohol en los últimos 30 días mientras que en 2013 el 48,8% había declarado hacerlo.

en 2006 un 52,6% de la población había consumido alcohol en los últimos 30 días mientras que en 2013 el 48,8% había declarado hacerlo. Alimentación: la población con un consumo deficiente de frutas y/o verduras (menos de 5 porciones diarias) subió de un 84,9% en 2006 a un 90,9% en 2013.

la población con un consumo deficiente de frutas y/o verduras (menos de 5 porciones diarias) subió de un 84,9% en 2006 a un 90,9% en 2013. Actividad física y peso: aunque el nivel bajo de actividad física se redujo (pasó del 35% en 2006 al 22,8% en 2013), el comportamiento sedentario aumentó de 18,2% a 25,3%. Esto acompañó un fuerte incremento del sobrepeso y la obesidad, que subió del 56,6% en 2006 al 64,9% en 2013.

aunque el nivel bajo de actividad física se redujo (pasó del 35% en 2006 al 22,8% en 2013), el comportamiento sedentario aumentó de 18,2% a 25,3%. Esto acompañó un fuerte incremento del sobrepeso y la obesidad, que subió del 56,6% en 2006 al 64,9% en 2013. Hipertensión y colesterolemia: la presión arterial elevada creció en la población uruguaya, pasando del 30,4% en 2006 al 36,6% en 2013. Por el contrario, la colesterolemia elevada mostró una disminución, bajando de un 33,9% a un 21,5%.

Deporte, derechos y consumo: la novedad de la edición 2026

La incorporación de la encuesta 2026 es que se profundiza con un módulo específico de actividades deportivas. Rossi, responsable del Observatorio Nacional del Deporte de la SND, explicó que esta incorporación es distinta a la que se mide hace años en el módulo de actividad física. La gran novedad, aclaró Rossi, es que se mide la actividad física intencional, es decir, el ejercicio que no se realiza como parte de otra actividad (como el trabajo, o el transporte). Específicamente, incluye las actividades intencionales como la musculación, los deportes tradicionales, correr y caminar, entre otras.

El módulo también explorará el lado económico. "Queremos acercarnos, tener una aproximación, al gasto que hacen las personas en actividades deportivas porque sabemos que hay un gasto importante", indicó Rossi. "Acá nos interesa particularmente ver los costos mensuales que son. El ticket de ingreso (...) Como las cuotas, los alquileres de cancha", porque "sabemos que hay todos los gastos asociados a la actividad física, al deporte, que son bien importantes para el consumo en general de los hogares".

También se medirá el rol ciudadano a través de la participación de clubes deportivos, tanto en comisiones de padres y madres, en comisiones directivas, o como asociados.