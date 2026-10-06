El futuro de la salud en la voz de sus protagonistas: Café y Negocios especial Health Care llega al streaming de El Observador

¿Cómo va a cambiar la forma en que se previenen las enfermedades, los diagnósticos y tratamientos y el financiamiento de los sistemas de salud? Para responder esta pregunta especialistas se encontrarán este martes en Health Care, un programa especial de Café y Negocios que tendrá lugar este martes 6 de octubre en el streaming de El Observador entre las 17 y las 18:30 horas gracias al apoyo de Eurofarma, Vida Acompañantes, Clinica Murillo, Cliba y Consultorio Ponce.

La conducción estará a cargo de María Noel Durán y Álvaro Irigoitía y contará con la participación en la moderación de la bióloga con más de 20 años de experiencia en la industria biofarmacéutica, Rosario Cestau.

La primera mesa tendrá como objetivo conocer de primera mano el trabajo de startup biotecnológicas uruguayas que buscan soluciones de alcance global en sus áreas de trabajo.

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Estará presente Pilar Moreno, cofundadora de Guska, firma creada por Moreno en conjunto con el virólogo Gonzalo Moratorio para crear terapias alternativas utilizando virus de ARN sintético diseñados para atacar de manera específica y destruir células tumorales.

También participará Betiana Martínez, co fundador de Antarka, una startup que revoluciona la industria cosmética a partir del hallazgo de microorganismos extremófilos en la Antártida pudieron diseñar una enzima capaz de reparar el daño causado por el sol y Fernando Slamovitz, co-fundador de Yeda Health, startup que utiliza la IA para brindar recomendaciones personalizadas sobre alimentación y hábitos que mejoren la salud.

En segundo término, Cestau conversará en un espacio exclusivo con Rodolfo Ferrando (médico nuclear) y Federico Ferrando (cardiólogo), directores de consultorio Ponce en Medicina de Precisión: el valor de ver la enfermedad antes de que aparezca.

Los protagonistas del siguiente segmento intercambiarán sobre longevidad: los hábitos que extienden el bienestar, el cuidado en la segunda mitad de la vida y el impacto de la inteligencia artificial en la prevención de caídas. Los invitados en esta instancia serán la dra. Marisa Montes de Oca, internista y especialista en emergentología; el Ing. José María González, CEO de "Vida" Acompañantes y Silvina Tocchetti; fundadora y directora de Mind Funcional, especialista en medicina funcional y de estilo de vida.

A continuación, el nuevo paradigma de la salud mundial será abordado desde distintas aristas por Jorge Geréz, director de Medicina Personalizada; Dr. Martin Abelleira, docente en Humanización de la salud y Carlos Batthyány, rector de UTEC. Ex Director de Institut Pasteur.

El cierre será una entrevista exclusiva con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg acerca de los desafíos y oportunidades de Uruguay en salud.