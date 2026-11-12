¿La inteligencia artificial cambiará para siempre la medicina? Las claves del futuro de la salud

La tecnología ocupa un lugar cada vez más relevante en la medicina. Desde el análisis de datos y la inteligencia artificial hasta las herramientas de prevención y el desarrollo de nuevos tratamientos, los avances tecnológicos están modificando la forma en que se diagnostican enfermedades, se atiende a los pacientes y se proyecta el futuro de los sistemas de salud.

Con ese escenario como punto de partida, Medicina Personalizada (MP) y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) realizaron este jueves una nueva edición del HealthTech Forum en Aerosala, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. El encuentro reunió a referentes del sector sanitario, empresas tecnológicas, emprendedores y especialistas para intercambiar experiencias y analizar cómo la innovación puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.

La jornada se estructuró en tres grandes ejes: el futuro de la prevención, el futuro de la inteligencia y el futuro del cuidado . A través de charlas, entrevistas y casos de aplicación, se abordaron los cambios que atraviesa la medicina y las oportunidades que surgen de una mayor integración entre el conocimiento médico, la ciencia y las nuevas tecnologías.

Durante la apertura, el director de MP, Dr. Jorge Gerez , destacó que la medicina y la tecnología mantienen una relación estrecha desde hace décadas, aunque reconoció que el ritmo de los avances actuales representa una transformación especialmente significativa.

Para ilustrar ese proceso, recordó cómo era la práctica médica en las décadas de 1960 y 1970, cuando los profesionales contaban con herramientas más limitadas para realizar diagnósticos, como el estetoscopio, el electrocardiograma, algunos análisis de laboratorio y las radiografías. Desde entonces, explicó, los avances científicos permitieron ampliar las posibilidades de diagnóstico y tratamiento, en un proceso que actualmente tiene a la inteligencia artificial como uno de sus principales motores.

Además, agregó que la inteligencia artificial está impactando en los procesos asistenciales, los elementos de diagnóstico, los tratamientos y las aplicaciones en laboratorio.

Dr. Jorge Gerez, director de MP - Inés Jakubovski, secretaria general de Cuti.

El director de MP también vinculó la evolución de la medicina con el aumento de la expectativa de vida de la población, que estimó en aproximadamente diez años respecto a décadas anteriores. Sin embargo, planteó que el desafío no consiste únicamente en vivir más tiempo, sino en mejorar las condiciones en las que transcurren esos años.

“No se trata de agregar años a la vida, sino de agregar vida a los años. No se trata de tener una vida más prolongada, sino de tener una vida más ancha, una vida más feliz”, expresó.

En ese sentido, Gerez hizo hincapié en que la incorporación de tecnología debe mantener a las personas y a los pacientes como centro de las decisiones. También señaló que el médico debe ocupar un papel fundamental en la administración de esas herramientas, especialmente ante la expansión de la inteligencia artificial.

Según mencionó, el conocimiento médico surge de la combinación entre la formación profesional, la actualización permanente y la información específica que cada especialista obtiene de sus pacientes. La inteligencia artificial puede aportar nuevas capacidades de procesamiento y análisis, pero debe estar al servicio de ese conocimiento clínico.

Por su parte, la secretaria general de Cuti, Inés Jakubovski, destacó la importancia de generar espacios de intercambio entre las instituciones sanitarias y la industria tecnológica. Sostuvo que quienes participaron del encuentro comparten un mismo objetivo, que consiste en poner el conocimiento y las capacidades disponibles al servicio de una mejor calidad de vida.

Jakubovski señaló que la tecnología ya transformó sectores como la industria, la educación y los servicios financieros, pero que su aplicación en la salud tiene una dimensión particular porque impacta directamente en el bienestar de las personas y sus familias.

“Las mejoras que logramos tocan a las personas, mejoran la atención de los pacientes, la calidad y los procesos de trabajo”, afirmó.

También planteó que el acercamiento entre ambos sectores permite que los profesionales de la salud conozcan las soluciones que desarrolla la industria tecnológica y que, al mismo tiempo, las empresas comprendan las necesidades concretas del sistema sanitario.

Para la representante de Cuti, el objetivo es conectar capacidades y conocimientos para avanzar en una mejor atención, una mayor prevención y una mejor calidad de vida.

La prevención como primer paso

El primer bloque del foro, denominado The Future of Prevention, estuvo dedicado a la longevidad, la genética, las terapias génicas y los dispositivos inteligentes. La instancia comenzó con la apertura de la doctora Julieta Arnaiz, de MP, y dio paso a distintas presentaciones sobre soluciones que buscan aprovechar la información clínica y los avances biotecnológicos para anticiparse a los problemas de salud.

Martín Larre, de Vitaleo.ai, presentó una plataforma que utiliza inteligencia artificial para interpretar análisis clínicos y datos del estilo de vida, mientras que Rodrigo Alvez, de Doctari, expuso sobre soluciones de salud digital y telemedicina orientadas a instituciones y profesionales médicos.

También participaron Cecilia Carrizo, en representación de la Investigación y Ciencia en Hemostasis y Trombosis (ICHT-Uruguay), y Matías Fuster, de Solcre, quienes abordaron la relación entre investigación científica y desarrollo tecnológico. Mariana Lanna, de metaBIX Biotech, presentó herramientas para detectar patógenos y resistencia antimicrobiana en muestras ambientales y anticipar posibles brotes mediante inteligencia artificial.

El bloque cerró con Pilar Moreno, de Guska, quien presentó los avances de la startup biotecnológica uruguaya en el desarrollo de terapias contra el cáncer mediante virus de ARN programables, diseñados para actuar sobre células tumorales y estimular la respuesta inmunitaria.

Las distintas exposiciones mostraron cómo la prevención comienza a incorporar herramientas que permiten analizar más información, identificar riesgos con anticipación y desarrollar alternativas terapéuticas a partir de nuevos conocimientos científicos.

Inteligencia artificial y datos para transformar la salud

El segundo eje, The Future of Intelligence, puso el foco en el papel de los datos y la inteligencia artificial en la transformación de los sistemas sanitarios.

La agenda se dividió en dos mesas de intercambio. La primera reunió a Analía Mori y Rafael García, del estudio de abogados Rueda, Abadi, Pereyra, junto con Franco Pariani, de GoGrow; Martín Spangenberg, de K2BHealth; Felipe Llodrá, de DataProjex.ai; Axel Bouvier, de Heynow; y Hernán Casatroja, de Quanam.

Durante esta instancia se abordaron las aplicaciones de inteligencia artificial en organizaciones de salud, el desarrollo de software, la digitalización de procesos y la integración de sistemas. Entre los asuntos tratados estuvieron el uso de historias clínicas electrónicas, la gestión de información de pacientes, la automatización de procesos y las posibilidades de utilizar los datos para mejorar la toma de decisiones.

La segunda mesa estuvo dedicada a la gestión, habilitación y auditoría de datos. Participaron Federico Antognazza, de Promtior; Juan Andrés Antoniuk, de JAAB Tech; Diego Bonilla, de Nareia; Karen Amaro, del Centro de Ensayos de Software (CES); y Ernesto Burtre, de GeoCom Uruguay.

El intercambio permitió analizar los desafíos que enfrentan las organizaciones al modernizar sus sistemas tecnológicos y adoptar herramientas de inteligencia artificial en entornos regulados. También se presentaron experiencias relacionadas con la calidad y el testing de software, la modernización de sistemas críticos y el desarrollo de plataformas de gestión sanitaria.

Uno de los aspectos centrales fue la necesidad de contar con datos confiables, sistemas capaces de comunicarse entre sí y herramientas que permitan aprovechar la información disponible de manera segura. En un sector donde conviven múltiples instituciones, especialidades y procesos, la interoperabilidad y la protección de la información constituyen desafíos centrales para avanzar en la digitalización.

Tecnología aplicada al cuidado de las personas

El tercer bloque, The Future of Care, estuvo centrado en las tecnologías orientadas a transformar la experiencia de los pacientes y los modelos de atención.

Las presentaciones abordaron el desarrollo de software para dispositivos médicos, soluciones de salud digital y herramientas de ingeniería aplicadas a entornos sanitarios. También se analizaron los requisitos regulatorios que deben cumplir estas tecnologías para operar en mercados internacionales, así como la importancia de los procesos de certificación y control de calidad.

En esta instancia participaron Juan Giorello, de Hattrick IT; Martín Patrone, de Focus; y Gabriel Camargo, de Ingenious, quienes compartieron experiencias vinculadas al desarrollo de soluciones tecnológicas para dispositivos médicos, ingeniería de software e inteligencia artificial aplicada a la salud y la investigación clínica.

También formaron parte de la agenda Andrea Bonatti y Nicolás Varela, representantes de MP, quienes compartieron los avances que la institución ya comenzó a implementar en materia de innovación tecnológica aplicada a la atención de sus socios.

Durante su presentación, mostraron cómo MP avanza en la incorporación de nuevos equipos de diagnóstico y en la integración de dos robots en el sector de farmacia, una solución orientada a reducir los errores humanos, reforzar la seguridad en los procesos y favorecer una atención más personalizada. Estas iniciativas reflejan cómo la tecnología puede contribuir a optimizar el funcionamiento de los servicios de salud y mejorar la experiencia de los pacientes.

Con 99 años de historia y más de 500 camas, la institución combina atención médica de alta complejidad, investigación, educación e innovación. Ocupa el puesto 111 a nivel mundial en el ranking World's Best Hospitals 2026, elaborado por Newsweek y Statista. Además, según IntelLat 2026, se ubica entre los principales centros hospitalarios de Brasil y América Latina, y ocupa el segundo lugar regional en tecnología hospitalaria.

El hospital mantiene la acreditación de la Joint Commission International desde 2002, renovada en 2026, y cuenta con el reconocimiento PROMs de Newsweek, que distingue la evaluación de los resultados de la atención desde la perspectiva de los propios pacientes.

Su participación permitió incorporar una mirada regional sobre cómo las instituciones sanitarias pueden integrar tecnología, investigación y nuevos modelos de atención para mejorar sus resultados.

El desafío de poner la tecnología al servicio de las personas

La apertura institucional también incorporó una mirada sobre las capacidades de Uruguay para desarrollar soluciones en la intersección entre salud, ciencia, tecnología e innovación. La instancia contó con la participación de Maitia Labora, del Parque Científico y Tecnológico de Pando, y Bruno Demoro, de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento (SENCI).

Además, Matías Di Martino, del Instituto Vidart, y Guillermo Varela, de Marvik, participaron de un intercambio sobre la construcción del futuro de la salud desde Uruguay y la importancia de fortalecer la articulación entre los distintos actores del ecosistema.

A lo largo del HealthTech Forum, uno de los conceptos que atravesó las distintas presentaciones fue que la innovación en salud no se limita a incorporar nuevas herramientas. También requiere transformar procesos, conectar instituciones y aprovechar el conocimiento disponible para responder a las necesidades de los pacientes.

En ese contexto, el encuentro permitió mostrar distintas iniciativas que se desarrollan en el país y las posibilidades de articulación entre el sector sanitario y una industria tecnológica con capacidad de proyectar sus soluciones a otros mercados.

La visión planteada por Gerez durante la apertura sintetizó uno de los principales desafíos de esta transformación. En un escenario en el que la inteligencia artificial y el análisis de datos tendrán una presencia cada vez mayor en la medicina, el objetivo debe seguir siendo mejorar la atención y ampliar las posibilidades de los profesionales, sin perder de vista que el paciente es el centro del sistema.

Para MP y Cuti, generar estos espacios de intercambio constituye una oportunidad para acercar a los distintos actores del ecosistema y promover nuevas formas de colaboración. Una integración que busca que los avances tecnológicos no sean un fin en sí mismos, sino herramientas concretas para prevenir enfermedades, mejorar los tratamientos y contribuir a una mejor calidad de vida.