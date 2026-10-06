Yamandú Orsi se reunirá con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa

El presidente de la República, Yamandú Orsi , mantendrá una reunión este miércoles con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa , en la Torre Ejecutiva.

El vicepresidente de Nayib Bukele se encuentra de visita en Uruguay y también mantendrá encuentros con el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda , y el expresidente Julio María Sanguinetti , tal como informó Búsqueda en las últimas horas.

Con el exmandatario Luis Lacalle Pou no podrá reunirse, dado que se encuentra en el exterior, según supo El Observador.

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Meses atrás, Orsi había dicho en un ciclo de Desayunos Búsqueda que el modelo impulsado por Bukele en El Salvador era un "ejemplo para analizar".

Sus declaraciones despertaron polémica y el mandatario debió aclarar poco después que era un ejemplo "a analizar" pero que no creía que fuera posible aplicarlo en Uruguay.

"Dicho de otra forma: si vas a aplicarlo en Uruguay, esto es imposible, es inaceptable y te lo digo convencídisimo de que no podés hacer nada que violente los derechos humanos, la democracia, la libertad", aclaró luego en diálogo con Fácil Desviarse.

En otras ocasiones volvió a referirse al tema y sostuvo que era un asunto a analizar porque "el 50% de los votantes del Frente Amplio en Uruguay simpatizan con Bukele", declaró en el podcast Casillero vacío.

En El Salvador rige desde hace tres años un régimen de excepción que mantiene suspendidos derechos fundamentales. En este periodo fueron detenidos más de 89.000 personas vinculadas, presuntamente, a las maras. Grupos de derechos humanos aseguran que miles son inocentes.