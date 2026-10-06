Ahorrar en dólares: el análisis del BCU sobre poder de compra y volatilidad entre 1972 y 2026

El informe “Uruguay: Profundización financiera en moneda nacional” , publicado por el Banco Central (BCU), analiza las decisiones de ahorro de los uruguayos y advierte que, aunque el dólar puede funcionar como una cobertura frente a determinados riesgos, el costo asociado a los retornos observados supera lo que sería razonable pagar por esa protección.

Pese a los cambios registrados en las últimas décadas, Uruguay mantiene un elevado nivel de dolarización de los depósitos. Según el informe, 72% de los depósitos del sector privado no financiero estaban denominados en moneda extranjera en julio de 2026 .

La proporción bajó desde cerca del 90% registrado a comienzos de los años 2000. Además, en el último año la dolarización de los depósitos se redujo aproximadamente 3 puntos porcentuales, una caída de 2,3 puntos si se controla por el efecto de la variación del tipo de cambio.

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El BCU señala que, pese a estos avances, Uruguay continúa entre los países con mayores niveles de dolarización de depósitos de América Latina.

Pérdida de poder adquisitivo

En la opción de ahorro preferida por los uruguayos —los depósitos en dólares a la vista—, entre 1972 y 2026 los ahorristas en dólares perdieron en promedio cerca de 6% anual de poder adquisitivo local.

Además, el documento señala que estos ahorros tuvieron una volatilidad del poder adquisitivo considerablemente mayor que los ahorros en moneda nacional.

La probabilidad de perder poder de compra también aumenta cuanto más extenso es el período de ahorro. Para un depositante uruguayo que ahorra en moneda extranjera, esa probabilidad fue superior al 60% en todos los horizontes analizados.

En concreto, pasó de 63% a un mes a 80% a 10 años y 93% a 12 años, tomando como referencia el período 1972-2026.

El informe señala que, en marcado contraste con estos resultados, en países emergentes con un régimen maduro de metas de inflación como ahora es Uruguay, la probabilidad de observar pérdidas de poder adquisitivo (tasas reales de interés negativas) es muy baja aun en ventanas cortas y nula en ventanas más largas.

Mayor volatilidad que el ahorro en pesos

El ahorro en dólares también mostró una mayor variación en términos reales.

Entre 2005 y 2026, la volatilidad del poder de compra del ahorro en dólares, medida por el desvío estándar de su variación interanual, fue de 9,8%.

En los depósitos en moneda nacional, en cambio, esa volatilidad fue de 1,5%.

El BCU agrega que, en una comparación más reciente, entre 2021 y 2026, la volatilidad del ahorro en dólares alcanzó 6,5%, frente a 1,8% para los depósitos en moneda nacional.

Una preferencia que el informe considera "llamativa"

A partir de estos resultados, el BCU plantea que resulta "llamativo" que los ciudadanos mantengan una composición de cartera asociada a retornos considerablemente negativos y a una elevada volatilidad en términos de poder adquisitivo.

El informe lo presenta como un “puzzle” desde el punto de vista económico.

La literatura sobre elección óptima de portafolio citada por el BCU sostiene que el atractivo de una moneda depende de la volatilidad relativa de la inflación frente al tipo de cambio real.

Agrega que, en un contexto de inflación baja y estable y con un tipo de cambio flexible, el ahorro en moneda extranjera incorpora el riesgo de perder poder adquisitivo ante apreciaciones reales del peso. Además, agrega una volatilidad adicional para quienes realizan sus gastos en moneda nacional.

El documento también señala que existen economías con mayor inestabilidad macroeconómica e institucional que Uruguay que, sin embargo, presentan una mayor preferencia por el ahorro en moneda nacional.

El documento completo puede leerse a continuación: