Ingresos por exportaciones de carnes mejoran tras un año récord y se arriman a los US$ 2.500 millones

- El Instituto Nacional de Carnes (INAC), presidido por Gastón Scayola, actualiza cada semana los datos de las exportaciones de carnes y otros productos obtenidos de la agroindustria cárnica.
- Uruguay tiene el acceso habilitado a más de 100 mercados y quienes concretan las gestiones comerciales –operadores del sector privado– seleccionan los destinos con base en diversos factores, sobre todo los precios ofrecidos –se contempla la incidencia de aranceles exigidos–, volúmenes considerados y constancia en la demanda.
- Lo que más se exportó en lo que va del año es carne de vacuno: el subrubro principal explica el 84,36% del total, medido en dólares.
- A la carne vacuna, muy lejos, le siguen en relevancia los siguientes segmentos de productos: menudencias; subproducto primario para uso industrial; subproducto residual comestible; carne ovina; subproducto industrializado; carne equina; y producto cárnico para alimentación animal.
- El USMCA (Estados Unidos, México y Canadá), China y la Unión Europea (UE), en ese orden, fueron los tres mercados más relevantes en lo que va de 2026 para las carnes embarcadas en Uruguay.
El contexto
¿Cuánta carne y productos cárnicos se exportaron desde Uruguay en 2026?
Considerando todas las carnes y el período 1° de enero-26 de setiembre de 2026 se embarcaron 460.543 toneladas peso embarque (PE), un volumen bastante menor, un 8,87% menos, que el acumulado en los nueve meses iniciales de 2025.
¿Cuánto dinero ingresó por esas exportaciones?
Teniendo en cuenta el total de las carnes embarcadas, en 2026 ingresaron US$ 2.411,3 millones, un 2,7% más que en enero-setiembre del año pasado.
¿Qué pasa con el precio promedio tomando todos los productos?
En 2026 Uruguay exportó la tonelada a US$ 5.236 y eso es un 12,69% más que el registro acumulado a esta altura de 2025.
¿Cuáles son los principales mercados demandantes de carnes y otros productos cárnicos de Uruguay?
- USMCA con US$ 787,5 millones (32,6% del total).
- China con US$ 736,8 (30,5% del total).
- Unión Europea con US$ 424,3 millones (17,6% del total).
¿Qué datos hay sobre colocaciones de carnes bovinas que explican algo más del 84% de las divisas obtenidas?
Se embarcaron 254.379 toneladas peso embarque a cambio de US$ 2.034,1 millones (3,2% más) a un valor medio por tonelada de US$ 7.997.
¿Y de las carnes ovinas?
Se embarcaron 4.711 toneladas peso embarque a cambio de US$ 38,5 millones (14,3% menos) a un valor medio por tonelada de US$ 8.187.
El dato
En lo que va de 2026 se faenaron en frigoríficos de Uruguay 1.508.220 vacunos (-15,2% respecto a 2025) en 30 plantas en todo el país y 284.711 ovinos (-35,4%) en 13 complejos industriales.
Antecedentes: últimos 10 años – todos los productos
Exportaciones (peso embarque)
- 2025, 704.009 toneladas
- 2024, 689.192 toneladas
- 2023, 704.142 toneladas
- 2022, 695.272 toneladas
- 2021, 721.357 toneladas (récord)
- 2020, 533.927 toneladas
- 2019, 560.003 toneladas
- 2018, 562.274 toneladas
- 2017, 536.497 toneladas
- 2016, 506.603 toneladas
Exportaciones (millones de dólares)
- 2025, US$ 3.296,3 (récord)
- 2024, US$ 2.580,0
- 2023, US$ 2.666,7
- 2022, US$ 3.210,7
- 2021, US$ 3.046,8
- 2020, US$ 1.936,3
- 2019, US$ 2.186,5
- 2018, US$ 2.016,6
- 2017, US$ 1.857,1
- 2016, US$ 1.741,3
¿Cómo sigue?
La próxima actualización de datos la harán los profesionales del INAC durante la semana que comenzará el lunes 12 de octubre.
El último año completo
Exportaciones sector cárnico: 704.009 toneladas peso embarque por US$ 3.296.336.
Exportaciones carnes bovinas: 398.384 toneladas por US$ 2.748.879.
Exportaciones totales Uruguay: US$ 13.493.000 con el siguiente podio en bienes: carne bovina US$ 2.680 millones, celulosa US$ 2.307 millones, soja US$ 1.420 millones.
Fuentes: INAC / Uruguay XXI
Industria: frigorífico BPU, en Durazno, actividad con bovinos.
Foto: Juan Samuelle.