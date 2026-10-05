"Bailaremos contigo, siempre": el sentido mensaje de Orsi tras la muerte del edil Rafael Martínez Crosa

El Frente Amplio de San José informó este domingo la muerte de Rafael Martínez Crosa, edil departamental de la fuerza política y referente de la vida cultural y social del departamento.
Martínez Crosa era docente, bailarín y gestor cultural y estaba al frente de la comparsa La Explanada. A lo largo de su trayectoria mantuvo un estrecho vínculo con el candombe y en febrero de este año participó como jurado del Desfile de Llamadas de Montevideo.
También fue referente del movimiento LGBTIQ+ maragato y desarrolló una activa militancia vinculada a la diversidad y la igualdad, que articuló con su participación política dentro del Frente Amplio.
El mensaje del Frente Amplio tras su muerte
El Frente Amplio de San José despidió al edil a través de un comunicado en el que destacó las distintas facetas de su trayectoria.
“Militante social, edil, docente, bailarín y gestor cultural. Al frente de la comparsa La Explanada, hizo de la cultura, la diversidad y la igualdad parte de su compromiso de todos los días”, expresó la fuerza política.
“Su militancia, su alegría y todo lo que sembró perdurará en cada uno de nosotros y nosotras”, agregó.
Orsi despidió a Martínez Crosa: "Vamos a extrañar mucho tu amistad"
El presidente de la República, Yamandú Orsi, también recordó a Martínez Crosa a través de sus redes sociales y destacó tanto su vínculo personal como su compromiso con la cultura y la igualdad.
“Vamos a extrañar mucho tu amistad, tu compañerismo, tu corazón gigante y tu sonrisa generosa. Rafa, igual tenemos que seguir luchando por la igualdad y por la cultura. Y, por sobre todas las cosas, bailaremos contigo, siempre”, escribió Orsi.