"Bailaremos contigo, siempre": el sentido mensaje de Orsi tras la muerte del edil Rafael Martínez Crosa

El Frente Amplio de San José informó este domingo la muerte de Rafael Martínez Crosa , edil departamental de la fuerza política y referente de la vida cultural y social del departamento.

Martínez Crosa era docente, bailarín y gestor cultural y estaba al frente de la comparsa La Explanada . A lo largo de su trayectoria mantuvo un estrecho vínculo con el candombe y en febrero de este año participó como jurado del Desfile de Llamadas de Montevideo .

También fue referente del movimiento LGBTIQ+ maragato y desarrolló una activa militancia vinculada a la diversidad y la igualdad, que articuló con su participación política dentro del Frente Amplio.

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El Frente Amplio de San José despidió al edil a través de un comunicado en el que destacó las distintas facetas de su trayectoria.

“Militante social, edil, docente, bailarín y gestor cultural. Al frente de la comparsa La Explanada, hizo de la cultura, la diversidad y la igualdad parte de su compromiso de todos los días”, expresó la fuerza política.

“Su militancia, su alegría y todo lo que sembró perdurará en cada uno de nosotros y nosotras”, agregó.

Orsi despidió a Martínez Crosa: "Vamos a extrañar mucho tu amistad"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, también recordó a Martínez Crosa a través de sus redes sociales y destacó tanto su vínculo personal como su compromiso con la cultura y la igualdad.

“Vamos a extrañar mucho tu amistad, tu compañerismo, tu corazón gigante y tu sonrisa generosa. Rafa, igual tenemos que seguir luchando por la igualdad y por la cultura. Y, por sobre todas las cosas, bailaremos contigo, siempre”, escribió Orsi.