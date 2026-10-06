Lubetkin afirma acuerdo con EEUU y Cuba: "Los médicos cubanos seguirán operando en Uruguay"; el pago será "al profesional" y no "al país"

La entrevista fue el viernes en su despacho con varios temas de interés, pero para el cierre del fin de semana la sorpresa de Flavio Bolsonaro en Brasil acapararía todos los flashes. En una comunicación posterior en el correr del lunes, al margen de los pronunciamientos del Frente Amplio en favor de Lula Da Silva, el canciller Mario Lubetkin dijo a El Observador que ante todo se debe "festejar por la democracia de Brasil".

"Seguiremos con mucha atención lo que suceda el 25 en la segunda vuelta electoral y Uruguay va a trabajar con el gobierno que resulte electo por la ciudadanía de Brasil, como lo ha hecho con todos los presidentes electos de la región . La responsabilidad del gobierno es generar las mejores condiciones de vida para las uruguayas y los uruguayos y Brasil representa, desde el punto de vista comercial, un socio muy importante para el país", concluyó.

Durante una extensa entrevista el pasado viernes, el canciller aseguró que Uruguay puso fin al diferendo con Estados Unidos sobre la brigada cubana que trabaja en el Hospital de Ojos. “Hablamos tanto con las autoridades de EEUU como con las de Cuba e hicimos lo que queríamos: que los 20 médicos cubanos sigan operando ojos en este país”.

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Los avances en las conversaciones habían sido adelantados por el periodista Gabriel Pereyra en Radio Sarandí y por el semanario Búsqueda. Ahora, planteó el canciller, “el cambio sustancial es que en vez de pagar” a Cuba mediante “acuerdo de cooperación”, el BPS dirigirá la “protección social y el pago del estipendio” a cada profesional. El reclamo estadounidense tenía como telón de fondo que este tipo de convenios suponen una vía de financiamiento al régimen.

El ministro relató por qué se frustró la reunión entre el presidente Yamandú Orsi y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Si bien no descartó un encuentro a futuro y dijo que nunca ocurrió la “reunión de presidentes” a la que había convocado el joven jerarca socialista, contó que pidieron “si podía ser a otro nivel” y que los vínculos de Orsi son “sobre todo” a nivel de “primeros ministros y presidentes”.

Lubetkin habló además de cómo quedó por el camino su anuncio de junio del año pasado de “traer jóvenes palestinos de Cisjordania” para capacitarlos en agricultura en Uruguay, dado que, a diferencia de la difusión que tuvo la postulación de Marcos Carámbula como futuro embajador en Palestina, el gobierno no recibió “ninguna forma de respaldo” de ninguno de los actores nacionales que podrían involucrarse en la causa.

También defendió que el discurso de Orsi ante Naciones Unidas se refirió de forma “indirecta” a Venezuela. Ante el llamado de Paraguay sobre reintegrar al régimen a los ámbitos internacionales, Lubetkin concluyó que sigue en pie la suspensión del Mercosur porque “no hubo elecciones limpias”.

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Anunció la postulación de Marcos Carámbula como embajador ante Palestina. ¿La idea es que resida a partir del año que viene en Ramala?

La idea es que una vez que el actual embajador (Fernando Arroyo) deje sus funciones en marzo, lo sustituya, si efectivamente el Parlamento lo aprueba, Marcos Carámbula. La embajada está en Ramala.

¿No tiene la residencia en otro lado?

Eso no sé, lo tiene que arreglar él.

Es un dirigente de fuste pero retirado, tiene casi 80 años. ¿Están dadas las condiciones para que esté en ese destino?

No es un problema de dar las condiciones, lo que se trata es que ante una situación tan compleja, una figura como él, después de las conversaciones que tuvimos en Naciones Unidas con las partes palestinas y judías, es que queremos jugar en serio y tenemos que poner a alguien que sea muy sensato, muy maduro, que tenga una visión y equilibrio.

Al principio del gobierno habló de la posibilidad de traer palestinos de Cisjordania para formarlos en agricultura.

Siempre hablamos de capacitar a gente ya especializada en el tema. Pero todo esto se hacía en el marco de proyectos de Naciones Unidas que habíamos identificado. Pero a un cierto punto lo pusimos en stand-by porque no recogimos ninguna pasión. Nadie, nadie, dijo "qué bueno esto". Lanzamos la idea y esperamos una buena reacción por parte de los especialistas, de la gente sensible sobre los temas de Palestina... pero no recogimos ningún respaldo.

En los movimientos sociales, por ejemplo.

Sí, pero no lo limites a eso. Uno se da cuenta cuando lanza una idea y recoge... Pongamos lo de Carámbula el jueves, recogió un beneplácito de una parte importante, no solamente a la izquierda, porque también había señales de los intendentes blancos. De eso otro no recogimos nada. Nadie me llamó, ni nadie declaró qué buena que era la idea.

¿No fue una especie de saludo a la bandera, una salida del gobierno a una...?

Para nada, porque teníamos el preacuerdo con la agencia de Naciones Unidas que la estábamos trabajando. Y sabíamos de dónde venían los fondos. Después les dije, "disculpen, pero no vamos a ir para adelante". No recibí ninguna forma de respaldo a ningún nivel.

Para decirlo de esa manera es que esperaban por ejemplo el respaldo del Pit-Cnt, por ejemplo.

No, nadie en concrecto. Naturalmente, aquellos que más estaban en la línea de preocuparse por el escenario palestino, pero iba más allá de eso. ¿Por qué los agrónomos no podían decir "qué bueno esto"? Cuando lanzábamos proyectos desde la FAO, había una reacción de especialistas, de técnicos de una parte de la sociedad. Acá cero. Este teléfono no funcionó nunca. Punto.

En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Orsi se solidarizó con la situación del pueblo cubano por el bloqueo. ¿Por qué no se hizo mención a Venezuela o Nicaragua?

Se hizo versión indirecta, basta leer el discurso. El discurso, sobre Venezuela, es neto.

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Se optó por ser más directo con Cuba y...

Se puso como ejemplo. De la misma forma que al inicio de su discurso destacó los valores históricos democráticos de Estados Unidos, cuando habló de los 250 años. Habló de ese EEUU que en su nacimiento y su desarrollo fue desde ciertos puntos de vista una referencia para todos. Pero eso no lo han señalado. Y si empezás a cortar aspectos del discurso, ahí tenías sin dudas Venezuela, Medio Oriente, la crisis del multilateralismo, la visión crítica de las Naciones Unidas. Ese mensaje realmente recogía lo que es nuestro pensamiento y como un elemento muy importante. En general, las intervenciones en la Asamblea General tocan temas locales, salvo los megagalácticos. Nosotros no tocamos los temas locales. Fue realmente la intervención de un estadista de gran vuelo planteando los temas en general.

Esa palabra sobre Cuba, fue exactamente cómo es la situación. Estos mecanismos de embargo no ayudan ni a Cuba ni a ningún otro. Si no hay diálogo político, no hay vuelta. No es con la asfixia.

El que habló muy directamente de Venezuela fue el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que abogó por el retorno de Venezuela a los ámbitos de integración. Varios medios en el mundo lo interpretaron como un llamado a reintegrarlos al Mercosur. ¿Cuál es la posición de Uruguay?

La cláusula democrática se mantiene tal cual. No hubo elecciones limpias, por lo que no cambió nada. Estamos convencidos en la solución: que haya elecciones libres en Venezuela, que una junta electoral equilibrada que diga quién ganó, y nosotros a los cinco minutos reconocemos inmediatamente y vamos a una normalización de la relación.

Orsi se reunió allí con ejecutivos de Google, y su representante planteó que están pensando en iniciativas que "generarán empleo, crecimiento económico e ingresos fiscales en Uruguay". ¿A qué se refieren?

No solamente con él. La verdad impresiona el nivel de interés que hay de aterrizaje en Uruguay. En algunos casos se trata de aterrizar en Uruguay para moverse hacia la zona, como el modelo Tata de India. Lo hablé mucho en India y con varias empresas, que es un modelo exitoso. Las empresas de la Unión Europea sí están pensando en aterrizar para desarrollar. Los que golpearon la puerta al presidente en EEUU fueron grandes empresas de data. Porque están sumando algunos aspectos, y en el caso de Google todavía más destacado, lo que estamos ofreciendo es seguridad energética que no vaya con los vaivenes de la crisis petrolera. Eso no lo tiene nadie en el mundo. Lo dije con el presidente de Suiza el otro día y todos se pusieron a tomar nota.

¿Y no les reclaman por los precios? Siempre se dice que es cara la energía.

Sí, pero lo más importante está en la garantía de que la vas a tener. Hay que salir al mundo para entender cómo es la crisis petrolera por lo del Estrecho de Ormuz para entender la serenidad que tenemos en este país en este momento. No se recuerda cuando había crisis en Medio Oriente y los líos que teníamos de dónde traíamos el petróleo. Estabilidad, sostenibilidad, garantías, confianza. Eso es dinero. Y Google agregó democracia, le puso una fuerza bárbara a que necesitan estar en este tipo de países democráticos.

¿Les anunciaron alguna inversión nueva?

Estamos en medio de un diálogo con muchos, también con ellos.

Una de las noticias fue la eventual instalación de Praxis en +Colonia...

Sí, pero eso es una cosa mucho menor, que va en la línea del mundo del desarrollo innovativo y digital de las realidades. Después está el problema de quien venga respeta todos los parámetros normativos de este país. ¿Qué es lo que le dijo el presidente? Bienvenido al Uruguay, respetando las normativas.

¿Y no representa un cuestionamiento político por los manifiestos que tienen este tipo de empresas, de exaltación de rasgos étnicos?

Todo lo que respete la normativa, sea quien sea, entra.

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Otra de las reuniones fue con el primer ministro de Países Bajos. El resumen de Presidencia fue hablaron mucho de seguridad. Han habido cargamentos portuarios que pasaron por el puerto de Montevideo y que llegan a Rotterdam con cocaína. ¿Es lo que estuvo sobre la mesa?

Primero, la reunión la pidieron ellos. No es un tema menor. El tema que está cambiando es que firmamos el acuerdo con la Unión Europea y gradualmente empieza a mirarnos de que esta historia cambió. Me pidieron 17 bilaterales. Dentro de ellas, por ejemplo: Eslovenia y Eslovenia. No es que tengamos una relación guau guau, pero tenemos el nuevo acuerdo, ¿cómo lo trabajamos? Eso es lo que hay que entender. Firmamos en enero un acuerdo que se efectivizó el 1° de mayo por el tema arancelario y los países europeos pedían la reunión con el presidente del Mercosur. El primer ministro de Holanda fue eso: seguridad alimentaria, desarrollo agrícola, proceso innovativo, desarrollo digital, combate al tráfico de droga por el tema portuario, desarrollo de las áreas portuarias. Venía con un menú, y es un muchacho de 37 años que asumió en febrero o marzo y debe de haber sido el primer contacto que hizo con una contraparte del Mercosur.

Usted mantuvo una reunión con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, encuentro que fue informado por Rusia y no por Uruguay. ¿Cómo surgió esa reunión?

La pidió Lavrov para tener un intercambio bilateral para temas en el área comercial, política, cultural. Lo de dónde surgió no es un problema de definición, nosotros al otro día la colgamos junto a todo el resto de las bilaterales. Ellos lo sacaron por cuanta red pudieron 32 segundos después. Cuando entré, se me tiraron todos los canales de televisión rusos. Táctica de ellos, tienen el tema de la guerra. Nosotros íbamos a informar todo lo que hicimos, no escondimos nada.

¿Y cuál fue el planteo de Rusia respecto al conflicto con Ucrania?

No lo hablamos. Hablamos del desarrollo bilateral. Sí ellos pidieron mayor acercamiento euroasiático sobre el Mercosur, sobre la Celac, tenemos todas la presidencias. Hablamos del desarrollo agrícola, de que el año que viene son los 170 años de las relaciones entre Rusia y Uruguay. Aparte nuestro ministro de Agricultura fue a la Expo de San Petersburgo y fue la primera vez que mandamos a un ministro de Estado a un evento en Rusia después del inicio del conflicto militar. Mantenemos nuestra posición del derecho a la soberanía y la condena a lo que hay que condenar, pero no quita tener un desarrollo comercial y cultural.

El semanario Búsqueda informó sobre una reunión frustrada con Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York. Nos dicen que estaba en una agenda borrador. ¿Por qué se decidió...?

No decidimos nada. Estaba marcada una invitación del alcalde de Nueva York para la reunión con presidentes. El presidente no podía, y planteamos si podía ser a otro nivel. Dijeron que era solo a nivel de presidentes. No podíamos porque al presidente le estaban poniendo muchas cosas, pero inclusive hasta se podía haber realizado, pero esa reunión de presidentes no se hizo. Al final hubo una bilateral con Pedro Sánchez y el alcalde fue a la residencia de Brasil en las pocas horas que estuvo Lula en Nueva York. Todo lo que se dice que rechazamos es mentira.

¿No hubo una valoración para no tensar la piola con la administración de Trump?

Ninguna.

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Fernando Gambera, presidente de la Comisión de Internacionales del FA, dijo que le hubiera gustado que se concretara esa reunión.

Y dónde está dicho, ¿que el alcalde de Nueva York renuncia? Estas historias son largas. La agenda del presidente y la mía fueron terribles, teníamos un montón de prioridades fundamentales. ¿Dónde está dicho que el presidente no se vea con el alcalde de Nueva York en otro momento? Lo que está claro es que su relación es sobre todo de primeros ministros y presidentes, no a otro nivel. Puede haber excepciones, por supuesto. Hay que desdramatizar todo.

¿Cómo se explica la relación de Uruguay con este gobierno de Estados Unidos cuando lo incluye en una lista de 75 países en la que le frena las visas para migrantes, donde lo pone en otra lista de países con trabajo forzoso si no se toman medidas con la brigada cubanas que trabajan en Uruguay?

Porque la política es así. Es uno de los países con los cuales más hemos crecido desde el punto de vista comercial en este periodo, ¿cómo se explica? También hay que mirar las cosas objetivamente y no solamente en la lista del almacén. Con las visas hubo 75 países afectados, entre ellos países muy cercanos a EEUU, como Jordania, Marruecos, Egipto. Se hizo una acción interna de un grupo de abogados, se llevó a la justicia e inhabilitó la medida del gobierno de EEUU. ¿Qué pasó después? Quedamos liberados de las visas.

¿Las están otorgando?

Por supuesto que sí. Era solamente un grupo pequeño de visas de reencuentro familiar. El resto siempre estuvieron funcionando. Nunca hubo problema de otro tipo de visa. Era una cosa pequeña, pero simbólica. Eso fue declarado no válido y no hubo una acción por parte oficial respondiendo a la Justicia de EEUU sobre el tema.

¿Pero les consta que las están otorgando?

Me consta que el gobierno de EEUU no activó ningún mecanismo de apelación. En los otros casos, vamos acomodando en el tiempo. Declaramos desde el minuto uno que la experiencia de los médicos oftalmólogos cubanos fue excelente en la operación de miles de personas que lograron ver. Sin generar ningún tipo de tensiones, lo mantuvimos. Los médicos cubanos se quedarán en este país, con mecanismos absolutamente lógicos y legales de nuestra acción con sus cuentas de protección social en el BPS.

¿Y en qué queda el aviso de EEUU de que a Uruguay se le cortaría la cooperación?

Nadie nos habló de que se iba a cortar nada.

Hubo una declaración pública de la Embajada de EEUU.

No llegó ningún documento oficial. Si no llega un pedazo de papel que dice "gobierno de tal", queda por los comentarios y declaraciones. Hablamos tanto con las autoridades de EEUU como con las de Cuba e hicimos lo que queríamos: que los médicos cubanos sigan operando ojos en este país. Son 20 médicos.

Nos dicen que con cada partida hay cubanos de esa brigada que desertan y se quedan en el país. ¿A Uruguay le consta esa situación?

En esta gestión me concentré en los 20 médicos que están acá y se van a quedar acá. Después, qué es lo que va a pasar, no está planteado en el momento. Los acuerdos que se hicieron hace muchos años, los actualizamos como habría que haberlos actualizado. El BPS daba una partida directamente a las autoridades, un acuerdo de cooperación entre país y país. Pasó todos los gobiernos, acá no hay izquierda o derecha. El cambio sustancial ahora es que en vez de pagar a este país, lo que hacemos es: protección social y pago del estipendio al profesional.

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¿En qué posición está Uruguay respecto al impulso de EEUU en distintos ámbitos internacionales de declarar al narco como organizaciones "terroristas"?

No lo tomamos como palabra. Luchamos contra el crimen organizado internacional y no nos vamos a meter en ese debate. Para nosotros no es el término correcto.

No pocos en el Frente Amplio hablan de una pérdida de confianza con usted, en especial a raíz de las conversaciones con EEUU para recibir deportados. ¿Ve un proceso de acercamiento con la fuerza política?

Primero, si me hablás de deportación, es mi gran sorpresa. ¿Llegaron, cerramos? Creo que ahí nuevamente el déficit de comunicación fue muy grande y sumo mi parte. El artículo del The New York Times decía que ya estaba cerrado el acuerdo. Las reacciones de algunos integrantes de mi fuerza política fueron por ese artículo y la vida demostró que no era verdadero, que lo que yo decía era correcto.

Usted dijo que no había un documento y sí se probó que había un intercambio de documentos con Uruguay.

Del diálogo no tenía que haber salido ningún documento, por lo tanto no tomamos como válido ninguno. Dialogábamos, buscábamos caminos de acercamiento. Ningún documento que llegara tenía validez porque no había acuerdo. Y no casualmente eso que llegó no fue tomado en consideración ni respondido por nosotros. Los hechos como son es que no hay deportados y no hay acuerdo, como dijimos. A mí me sorprende que muchos de los que hablaron sobre esto no han asumido que efectivamente no era así.

Ahora, Uruguay ya ha recibido en otras ocasiones y nunca se ha cerrado a que venga gente de afuera...

Hay cuatro condiciones. Si se cumplen lo hacemos: respeto a los derechos humanos, a las normativas locales, que el ciudadano venga por su propia voluntad y nosotros tenemos que tener el aval de las agencias de Naciones Unidas especializadas. La Unión Europea decidió también enviar a terceros países y están negociándolo con algunos países africanos. El tema está planteado. Para nosotros basta que se respeten los cuartos parámetros nuestros.