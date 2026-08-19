Concurso de la Semana del Queso se internacionaliza y recibirá cerca de 300 muestras

La participación de cerca de 300 muestras en el Concurso de Quesos , la mitad de ellas procedentes desde el exterior del país, es una de las novedades anunciadas para la Semana del Queso que se hará este año , organizada por la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia (ADE Este) .

Según se actualizó en el portal helvecia.com.uy, la internacionalización del Concurso de Quesos del Uruguay, con la llegada de quesos y jurados de diversos países, será una de las varias novedades.

Las actividades se van a desarrollar en distintas localidades de Colonia, desde el viernes 9 al domingo 18 de octubre.

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Alejandro Dellature, presidente de la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia, señaló en ese medio que la próxima edición de la Semana del Queso del Uruguay alcanzará una dimensión sin precedentes.

La apuesta a internacionalizar el Concurso de Quesos ha generado un marcado interés en la región y el mundo, posicionando al departamento de Colonia como epicentro de la quesería artesanal e industrial.

Con relación al jurado internacional, está confirmada la presencia de expertos procedentes desde Ecuador, Costa Rica, Brasil, Argentina y Colombia.

A nivel local, informó, comenzó la serie de nivelaciones con cerca de 60 aspirantes anotados, que se suman a un grupo de 14 jueces internacionales, número que eventualmente podría incrementarse en virtud de que hay muchísima motivación de parte de especialistas de distintos países por participar.

Queso: productores de 10 países interesados en participar

Sobre la participación de quesos, se estima la postulación de 130 a 150 muestras nacionales, más una cantidad similar proveniente del exterior.

Productores de Costa Rica, Guatemala, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México e Italia han manifestado un fuerte interés en competir.

Dellature aclaró que el Consejo de Honor monitorea el proceso para no superar demasiado la cantidad de muestras del exterior y no comprometer la calidad técnica de la jura.

Resaltó, también, la importancia a la hora de viabilizar el certamen internacional el trabajo conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Instituto Nacional de la Leche (INALE), lo que permitirá que las muestras del exterior sean "importadas" por la organización.

Se cuenta, además, con respaldos de la Universidad Yachay Tech de Ecuador, que confirmó su apoyo y la presencia de un representante durante la actividad.

Actividades programadas