ADP Zone invitó a producir con la consigna "+1, el valor de cada paso" y dejó un mensaje: entre todos es mejor

La ciudad de Dolores, en Soriano, fue nuevamente sede del ADP Zone , un espacio de encuentro entre referentes y expertos del sector agropecuario creado por Grupo ADP y que en su 12ª edición se desarrolló bajo el concepto “+1, el valor de cada paso” .

Fueron más de 550 personas quienes participaron de la jornada, declarada de interés nacional por la Presidencia de la República y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y de interés departamental por la Intendencia de Soriano.

El evento estuvo dedicado a reflexionar sobre un cambio de paradigma en la forma de entender la producción, partiendo de que lo importante no está solamente en cuánto se produce, sino también en cuánto queda y cuánto se deja, incorporando una mirada más amplia sobre el valor de cada decisión y su impacto a futuro.

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La actividad comenzó con la charla “Más datos y mejores decisiones sustentables”, a cargo de Diego Guigou, responsable de Producción Agrícola de Grupo ADP , y Martín Díaz Zorita, ingeniero agrónomo con una maestría en Ciencias Agrícolas y un doctorado en Ciencias del Suelo .

Guigou puso el foco en el concepto “¿cómo producimos hoy?” y abordó la situación actual de los distintos cultivos en el país, así como la importancia de la conservación de los suelos y la nutrición estratégica.

También destacó la integración de actividades como la rotación de cultivos y la ganadería.

“En ADP sabemos que somos un eslabón de la cadena que toma muchos de los insumos de la etapa anterior, los transforma y multiplica para el eslabón que sigue. Por eso somos conscientes de que debemos seguir mejorando constantemente y generando más valor”, dijo.

Por su parte, Díaz Zorita señaló que “cuidar el suelo es un pilar, pero no es suficiente. Mejorar las condiciones de crecimiento de los cultivos es clave, por lo que todos los esfuerzos orientados a aumentar la producción contribuyen a la sustentabilidad".

"En ese sentido, los datos cumplen un rol fundamental porque al analizarlos con inteligencia artificial y nuevas herramientas, podemos identificar los sectores en los que tenemos éxito para comprender y ampliar esos resultados, así como detectar aquellos en los que se producen fallas para poder evitarlas y anticiparnos", indicó.

La agenda continuó con la presentación “28 localidades de soja y 15 de maíz, sumamos mucho más que 1”, impartida por Sergio Pieroni, responsable de Semillas de Grupo ADP.

El ingeniero agrónomo presentó los resultados del año pasado, en los que se destacaron los cuatro cultivos con los que trabajaron, trigo, colza, maíz y soja, y para los que se plantearon objetivos diferentes.

“Buscamos posicionar en el mercado nuestras semillas híbridas y nuestras variedades de maíz y soja. Además, la calidad de nuestros equipos es fundamental, porque gracias a ellos mejoramos día a día la calidad de nuestras semillas y sumamos ese ‘+1’ que nos permitirá perdurar en el tiempo”, dijo.

Luego, se presentó el concurso de rendimiento para la próxima campaña de maíz, denominada “Copa Espigón”, organizado por STINE, en la que podrán participar los productores que lo deseen. El premio será un viaje técnico a Brasil. Quien alcance el segundo puesto recibirá un dron DJI.

Grupo ADP: entre todos es mejor

De la mano de la gerenta comercial de Grupo ADP, Sofía Guigou, se realizó una dinámica que involucró al público.

Los organizadores lanzaron cuatro pelotas en la sala de conferencias y los presentes debían recogerlas y formar con ellas el logo de la empresa en el menor tiempo posible.

La actividad buscó demostrar cuánto puede multiplicarse el trabajo, una idea, cuándo deja de ser de una persona y pasa a ser de todos.

Más adelante, Lee Leachman, CBO de Leachman Cattle, empresa estadounidense referente en producción y difusión de genética de élite, participó de la charla “Más terneros, más carne, más calidad: el rol de la genética en la ganadería del futuro”, en la que destacó que “Uruguay tiene un gran potencial genético en su ganado".

"Hoy el mercado busca cada vez más engordar a los animales. Los frigoríficos quieren pagar y el mercado va a aceptar ese tamaño de carcasa, pero tenemos que responder con carnes de buena calidad, y eso es algo que creemos que los ganaderos uruguayos hacen muy bien”, consideró.

El siguiente espacio estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Marcos Fava Neves, quien presentó “El futuro del agro y los productores ganadores”.

“Existe un crecimiento sostenido del consumo de carnes rojas a nivel mundial, impulsado por el aumento de la demanda en China”, señaló el profesional.

Además, entiende que “en nuestro país hay un importante potencial para la producción de biocombustibles, que representan una oportunidad para que los propios productores puedan generar la energía que necesitan en sus establecimientos”.

Por otra parte, recomendó adoptar 10 buenas prácticas para mejorar la producción a futuro, que son la gestión financiera, la identificación de los momentos adecuados para comprar y vender, la elección de los cultivos, la excelencia operativa, el espíritu innovador, la sostenibilidad, el seguimiento riguroso de los controles, la formación y el liderazgo de personas, la imagen y la comunicación, y el trabajo colectivo.

Cada uno construyendo el futuro

Como cierre, Grupo ADP buscó darle a la jornada un tono motivacional, invitando a los participantes a pensar en el valor de crear conexiones y generar valor a través de cada una de las acciones.

Para ello, estuvo presente el escritor, editor y creador de contenidos argentino Hernán Casciari, quien presentó su espectáculo “Puro cuento”, una propuesta en la que habló sobre el fútbol, su familia y su niñez.

Además, invitó a la audiencia a pensar en el futuro y en el aporte que cada persona puede realizar para construirlo.

A través de los relatos que compartió con el público, mostró que la importancia de una historia no radica únicamente en lo que ocurrió, sino también en lo que se puede hacer con ella.

En su caso, esas experiencias se transforman en una forma de conectar con otras personas y generar un impacto que va más allá del simple hecho de crear y producir.