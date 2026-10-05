Argentina anunció acuerdo con Japón para abrir exportaciones de carne vacuna

El gobierno de Argentina anunció que completó los requisitos sanitarios para abrir la exportación de carne vacuna a Japón : "Se trata de un acuerdo histórico" , sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo , al celebrar la noticia en la red social X.

El acuerdo había comenzado a negociarse hace dos años para habilitar la exportación de carne vacuna desde las zonas de mayor producción del centro y norte del país, consideradas libre de fiebre aftosa -enfermedad viral del ganado- y sujetas a vacunación.

Desde 2018, Japón ya permitía el ingreso de carne bovina y productos cárnicos del sur argentino, reconocido como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, aunque la actividad comercial era casi nula.

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"Esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas. También, reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario", expuso el ministro Caputo.

DESPUÉS DE 20 AÑOS, JAPÓN ABRE SU MERCADO A LA CARNE BOVINA ARGENTINA Se trata de un acuerdo histórico alcanzado luego de las negociaciones iniciadas en 2024 por las autoridades de nuestro país. Se acordaron los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina proveniente…

Japón: un mercado atractivo

El acuerdo abre un mercado de unos 3.000 millones de dólares anuales para la carne vacuna argentina.

"Las exportaciones argentinas desde la nueva zona incorporada se iniciarán una vez completada la visita de auditoría del sistema que las autoridades japonesas tienen previsto llevar adelante próximamente, a fin de inspeccionar y habilitar los establecimientos interesados", según un comunicado gubernamental.

El impacto en las exportaciones cárnicas argentinas es aún incierto debido al elevado arancel que aplica Japón (38,5%) a este tipo de importaciones.

Argentina, uno de los principales productores de alimentos del mundo, tiene a China como principal destino de sus exportaciones de carne vacuna.

La eliminación de restricciones a las exportaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei desde que asumió en 2023 redundó en un incremento del 10% de la exportaciones cárnicas en su primer año de gestión.

El dato

Según datos oficiales, en 2025 Argentina alcanzó un récord de exportaciones de carne bovina por valor de 3.700 millones de dólares, un 22,3% más que el año anterior, beneficiadas además por el aumento de los precios internacionales.

El incremento de las exportaciones también provocó una fuerte subida del precio de la carne en el mercado interno. Como resultado, el consumo cayó a niveles históricos en un contexto de deterioro de los ingresos en el país sudamericano.