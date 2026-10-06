Lácteos reaccionaron en el mercado internacional y volvieron a ganar precio

Las nuevas referencias de valores de lácteos en el mercado internacional , conocidas este martes, mostraron indicadores positivos, considerando que el precio promedio del conjunto de los productos ascendió 1,2% y que el de la leche en polvo entera subió, en esa misma magnitud, un 1,2% .

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Eso fue lo sucedido en una nueva instancia de la plataforma de comercialización Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), según actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

La novedad generó satisfacción en un sector agroindustrial de la leche, en Uruguay, nuevamente afectado por anuncios de medidas sindicales relacionadas con un conflicto en el que están involucrados la cooperativa Conaprole, otras empresas y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL).

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Esta mejora sucede a sendas bajas, también leves, de 1,1% para el promedio de los lácteos y de 0,8% para la leche en polvo entera, ocurridas en la licitación anterior, el 22 de setiembre (anteriormente se habían hilvanado cuatro ascensos consecutivos).

Primera licitación de octubre

En los eventos de las subastas GDT confluyen compradores y vendedores de ingredientes lácteos de 70 países, que comercializan entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares anuales.

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio ascendió 1,2% y quedó en US$ 3.910 por tonelada.

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas para el país, el precio promedio tuvo este martes 6 de octubre una suba de 1,2% quedando así el valor en US$ 3.605 por tonelada.

Global Dairy Trade: la primera licitación de octubre 2026 situó la LPE en US$ 3.605.

Accedé al informe completo: https://t.co/sIuuhIXMum pic.twitter.com/refIMvnERS — INALE (@INALE_UY) October 6, 2026

Un año atrás

El precio actual para el conjunto de los lácteos es apenas mayor al valor del inicio de octubre de 2025 cuando estaba en US$ 3.921 y en el caso de la leche en polvo entera el actual es apenas más bajo dado que entonces alcanzó los US$ 3.696 por tonelada.

18 subastas de 2026 en GDT

- 1,1% el 22 de setiembre / US$ 3.868 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.565)

+ 0,9% el 1° de setiembre / US$ 3.910 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.585)

+ 2,3% el 18 de agosto / US$ 3.873 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.483)

+ 0,1% el 4 de agosto / US$ 3.778 por tonelada (leche en polvo entera US$ )

+ 1,5% el 21 de julio / US$ 3.815 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.4486)

- 4,9% el 7 de julio / US$ 3.793 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.425)

- 2,8% el 16 de junio / US$ 3.979 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.589)

- 0,6% el 2 de junio / US$ 4.012 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 0,6% el 19 de mayo / US$ 4.198 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.772).

+ 1,5% el 5 de mayo / US$ 4.127 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.741).

- 2,7% el 21 de abril / US$ 4.143 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.666).

- 3,4% el 7 de abril / US$ 4.228 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.687).

+ 0,1% el 17 de marzo / US$ 4.330 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.409).

+ 5,7% el 3 de marzo / US$ 4.301 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.863).

+ 3,6% el 17 de febrero / US$ 4.028 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 6,7% el 3 de febrero / US$ 3.830 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.614)

+ 1,5% el 20 de enero / US$ 3.615 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.449)

+ 6,3% el 6 de enero / US$ 3.533 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.407)

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el mayor incremento en las referencias de precios fue en leche en polvo descremada y la baja más notoria fue en lactosa.

En esta subasta participaron 165 postores que adquirieron 41.692 miles de toneladas, un 1,8% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 414, será la segunda del mes octubre, el martes 20.