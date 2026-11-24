En el menú de los goles lindos y espectaculares hay varios destaques: de chilena, de tiro libre, palomita, taquito, los olímpicos, entre otros. Y también están los remates de larga distancia, los que llaman la atención cuando de más lejos del arco rival son.

En ese rubro apareció un especialista en el fútbol del interior uruguayo: el salteño Agustín Custodio , que juega e n Anglo de Fray Bentos y que en este mes de noviembre marcó dos veces pateando desde el medio y desde atrás de la cancha.

El futbolista que este año fue campeón con Salto del Litoral Norte en la Copa Nacional de Selecciones de OFI fue noticia este fin de semana al anotar un golazo en el Campeonato de Honor del fútbol fraybentino con un remate de más de 60 metros .

Custodio sorprendió al golero rival y marcó desde atrás de la mitad de la cancha, un tanto que entre los hinchas de Anglo fue pedido para que esté nominado al Premio Puskas que otorga la FIFA a los mejores del año.

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Ese tanto no fue el primero que marca el jugador, quien suele observar y ver cuando los arqueros están lejos de su arco, además de tener mucha precisión en su pegada.

A ese gol convertido ayer por Custodio se suma este que conseguimos el video marcado ante Mattogrosso el pasado 9 de noviembre al minuto de juego también del centro del campo.

3 días después ante Fray Bentos reventó el palo con un remate del círculo central

Andres Etchazarreta pic.twitter.com/QBBiRehfAS — Alex Martin Rostan (@MartinRostan9) November 23, 2026

El pasado 9 de noviembre había marcado un gol desde el centro del campo, al minuto de juego, en el partido de Anglo ante Mattogrosso, según informó el periodista Martín Rostán, quien agregó que tres días después de ese partido también tuvo un tiro desde larga distancia ante Fray Bentos y la pelota dio en el palo.

Custodio también se destaca con los tiros libres y en la definición del Litoral Norte marcó un gol por esa vía en las finales ante Paysandú.

Salto luego fue vicecampeón al perder la final ante Maldonado.