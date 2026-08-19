Conductor que chocó alcoholizado y mató a tres jóvenes en Toledo fue condenado a cinco años de prisión

El conductor que alcoholizado (con 2,24 gramos de alcohol en sangre) chocó y mató a tres jóvenes el pasado 9 de julio en la Ruta 6 a la altura de Toledo fue condenado a cinco años de prisión , luego de alcanzar un acuerdo abreviado con la Fiscalía.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el hombre fue condenado como autor de un delito complejo de homicidio culpable a la pena de cinco años y un mes de penitenciaría , a cumplir en modalidad de prisión efectiva .

Los jóvenes que murieron en el accidente viajaban en un Suzuki Swift y tenían 20, 25 y 28 años.

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El ahora condenado conducía un Chevrolet Monza y cruzó un semáforo en rojo . No tenía libreta de conducir .

Después del choque, el conductor abandonó el lugar, pero una hora y media después se presentó en una seccional. Su defensa había dicho en la audiencia de imputación que estaba en estado de shock y que había sido su hijo quien lo había retirado de la escena.

El accidente se registró en el kilómetro 24,800 de la Ruta 6.

Horas antes de que se realizara la audiencia de este miércoles, el abogado de una de las familias de las víctimas, Rafael Silva, había dicho que su pretensión era que no se firmara el acuerdo para, en su lugar, concretar el juicio oral y público.

El abogado sostiene que el conductor debía ser juzgado como autor de un homicidio a título de dolo eventual, en vez de culpable.

Ni el homicidio culposo ni el que se imputa a título de dolo eventual suponen una intención de matar, pero la diferencia está en cuánto previó el conductor. Es culposo cuando la muerte sobreviene por imprudencia, negligencia o manejo alcoholizado —se castiga con seis meses a ocho años—; es dolo eventual cuando se representó la muerte como probable y aun así actuó, y por el artículo 18 del Código Penal ese resultado "se considera intencional" y se pena como homicidio común.