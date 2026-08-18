Llamado laboral de ANEP ofrece sueldo de más de $140 mil por cargo no docente: mirá requisitos y cómo anotarse

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) abrió un llamado laboral para contratar a un contador que se desempeñe en la Dirección Sectorial de Infraestructura (DSI), en el marco del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya. Se trata de un contrato de consultoría por 40 horas semanales.
Cuánto se pagará
El llamado establece una remuneración mensual de $141.131 más IVA para el personal contratado. En el caso de personal dependiente de ANEP por 40 horas, el monto previsto es de $130.281 nominales, a valores de 2026.
Los honorarios se abonarán a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y se ajustarán anualmente de acuerdo con lo establecido por decreto del Poder Ejecutivo y las posteriores resoluciones del Consejo Directivo Central de ANEP.
El contrato está previsto desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque podrá prorrogarse hasta la finalización del proyecto, siempre que no exista objeción. Los contratos no superarán el año lectivo y las extensiones deberán gestionarse posteriormente.
Qué tareas deberá realizar
El contador seleccionado integrará el equipo de la Dirección Sectorial de Infraestructura y reportará al director de esa dependencia. El trabajo se desarrollará en las oficinas de la DSI, ubicadas en Colonia 1013, de lunes a viernes, en horario de oficina entre las 8:00 y las 18:00 h, previa coordinación.
Entre sus principales responsabilidades estarán la gestión y el control financiero y contable de proyectos y contratos de infraestructura educativa, la coordinación de pagos y procedimientos administrativos, y el registro de información de obras y contratos en sistemas oficiales como el Sistema Integral de Abastecimiento y Compras (SIAC) y el SIIF.
También deberá planificar y supervisar presupuestos y flujos financieros, controlar la ejecución del gasto y la disponibilidad de créditos, conciliar saldos contractuales y elaborar rendiciones de cuentas e informes técnicos, financieros y presupuestales.
Requisitos para postularse
El requisito mínimo es contar con el título universitario de Contador Público, expedido por la Universidad de la República o por una institución universitaria privada reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura, además de contar con experiencia laboral verificable.
Se valorará especialmente:
- Experiencia laboral en organismos públicos.
- Manejo de sistemas informáticos oficiales como SIAC y SIIF.
- Cursos de posgrado vinculados a administración pública, costos, planificación o administración.
- Capacidad de organización, negociación, asertividad y orientación a resultados.
La selección tendrá en cuenta la formación, la experiencia laboral general y específica, el manejo de sistemas oficiales y una entrevista. Los candidatos que obtengan más de 40 puntos serán convocados a entrevista.
Cómo y hasta cuándo postularse
Las personas interesadas deberán ingresar al sitio web del Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogía y la Gobernanza en las Escuelas Públicas Uruguayas (mecaep.edu.uy), en la sección de llamados.
El período de postulación comenzó este 18 de agosto y estará abierto hasta el 3 de setiembre de 2026 a las 12:00 horas. Los postulantes deberán completar los datos solicitados y adjuntar el Currículum Vitae y una copia del título. El sistema emitirá un comprobante de inscripción. Para consultas, el llamado establece como correo de contacto [email protected].