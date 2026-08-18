Llamado laboral de ANEP ofrece sueldo de más de $140 mil por cargo no docente: mirá requisitos y cómo anotarse

La Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) abrió un llamado laboral para contratar a un contador que se desempeñe en la Dirección Sectorial de Infraestructura (DSI), en el marco del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya. Se trata de un contrato de consultoría por 40 horas semanales.

El llamado establece una remuneración mensual de $141.131 más IVA para el personal contratado. En el caso de personal dependiente de ANEP por 40 horas, el monto previsto es de $130.281 nominales, a valores de 2026.

Los honorarios se abonarán a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y se ajustarán anualmente de acuerdo con lo establecido por decreto del Poder Ejecutivo y las posteriores resoluciones del Consejo Directivo Central de ANEP.

El contrato está previsto desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2026 , aunque podrá prorrogarse hasta la finalización del proyecto, siempre que no exista objeción. Los contratos no superarán el año lectivo y las extensiones deberán gestionarse posteriormente.

Qué tareas deberá realizar

El contador seleccionado integrará el equipo de la Dirección Sectorial de Infraestructura y reportará al director de esa dependencia. El trabajo se desarrollará en las oficinas de la DSI, ubicadas en Colonia 1013, de lunes a viernes, en horario de oficina entre las 8:00 y las 18:00 h, previa coordinación.

Entre sus principales responsabilidades estarán la gestión y el control financiero y contable de proyectos y contratos de infraestructura educativa, la coordinación de pagos y procedimientos administrativos, y el registro de información de obras y contratos en sistemas oficiales como el Sistema Integral de Abastecimiento y Compras (SIAC) y el SIIF.

También deberá planificar y supervisar presupuestos y flujos financieros, controlar la ejecución del gasto y la disponibilidad de créditos, conciliar saldos contractuales y elaborar rendiciones de cuentas e informes técnicos, financieros y presupuestales.

Requisitos para postularse

El requisito mínimo es contar con el título universitario de Contador Público, expedido por la Universidad de la República o por una institución universitaria privada reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura, además de contar con experiencia laboral verificable.

Se valorará especialmente:

Experiencia laboral en organismos públicos.

Manejo de sistemas informáticos oficiales como SIAC y SIIF.

Cursos de posgrado vinculados a administración pública, costos, planificación o administración.

Capacidad de organización, negociación, asertividad y orientación a resultados.

La selección tendrá en cuenta la formación, la experiencia laboral general y específica, el manejo de sistemas oficiales y una entrevista. Los candidatos que obtengan más de 40 puntos serán convocados a entrevista.

Cómo y hasta cuándo postularse

Las personas interesadas deberán ingresar al sitio web del Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogía y la Gobernanza en las Escuelas Públicas Uruguayas (mecaep.edu.uy), en la sección de llamados.

El período de postulación comenzó este 18 de agosto y estará abierto hasta el 3 de setiembre de 2026 a las 12:00 horas. Los postulantes deberán completar los datos solicitados y adjuntar el Currículum Vitae y una copia del título. El sistema emitirá un comprobante de inscripción. Para consultas, el llamado establece como correo de contacto [email protected].