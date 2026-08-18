Defensa abrió dos llamados laborales para cocineros y encargados de limpieza con sueldos de $39 mil por 30 horas semanales: requisitos y cómo anotarse

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) abrió dos llamados laborales para cubrir vacantes en la Dirección General de Secretaría de Estado, con remuneraciones nominales mensuales superiores a $39 mil y una carga horaria de 30 horas semanales .

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Las inscripciones para ambos llamados permanecerán abiertas hasta el martes 25 de agosto de 2026 . La selección se realizará mediante oposición, méritos y antecedentes.

Uno de los llamados está destinado a cubrir puestos de cocinero , mientras que el otro busca personal para desarrollar tareas de limpieza, mantenimiento, áreas verdes, conserjería y atención de usuarios .

Llamado laboral de Defensa para administrativos con sueldo de $39 mil por 30 horas semanales: requisitos y cómo anotarse

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El primero de los llamados es para ocupar vacantes en el grado de cabo de segunda del Ministerio de Defensa , dentro del Cuerpo Especializado General.

La remuneración nominal mensual es de $39.126,35, con una carga de 30 horas semanales. Las bases establecen además "permanencia a la orden sin límite de tiempo", dependiendo de las necesidades del servicio.

El objetivo del cargo es realizar la elaboración de las comidas que sean encomendadas, siguiendo las técnicas y procedimientos establecidos y utilizando los ingredientes indicados.

Entre las tareas se encuentran la preparación, cocción, almacenamiento y conservación de alimentos, además de la utilización y limpieza de cámaras, hornos, depósitos y otros equipos de cocina.

El trabajador también deberá cumplir las normas de seguridad e higiene y los procedimientos para la manipulación segura de alimentos.

Cuáles son los requisitos para el llamado de cocinero

Para presentarse es necesario ser ciudadano natural o legal con tres años de ejercicio, tener al menos 18 años y ser menor de 50 años al momento del ingreso.

También se exige estar inscripto en el Registro Cívico Nacional, no tener antecedentes judiciales al ingresar y no contar con antecedentes sumariales que impidan desempeñarse en la función pública.

Los postulantes deberán contar con certificado de aptitud física, haber realizado el Juramento de Fidelidad a la Bandera y tener Educación Media Básica completa, ya sea en Secundaria o su equivalente en UTU.

Para este puesto existen además dos requisitos específicos: contar con carné de manipulación de alimentos y tener aptitud física para levantar y trasladar hasta 25 kilos, así como para permanecer transitoriamente en ambientes de altas o bajas temperaturas, como áreas de cocción y refrigeración.

El Ministerio valorará especialmente la experiencia previa como cocinero o en actividades vinculadas con la elaboración, manipulación y conservación de alimentos.

También se tendrán en cuenta cursos de técnicas culinarias, inocuidad y manipulación de alimentos, buenas prácticas de manufactura y conservación de alimentos.

Segundo llamado: tareas de limpieza y mantenimiento por $39.027

El segundo llamado es para cubrir vacantes como soldado de primera del Ministerio de Defensa, dentro del Cuerpo de Servicio.

La remuneración nominal es de $39.027,07 mensuales por una carga horaria de 30 horas semanales. Al igual que en el llamado para cocineros, se establece la permanencia a la orden según las necesidades del servicio.

Las personas seleccionadas realizarán tareas de limpieza y mantenimiento de áreas comunes, transporte interno de artículos de limpieza y mantenimiento de espacios verdes.

También tendrán entre sus funciones la recepción de usuarios, tanto internos como externos, y tareas de conserjería.

Qué requisitos exige Defensa para el segundo llamado

Los requisitos generales son similares a los establecidos para el puesto de cocinero.

Los interesados deberán tener entre 18 y 49 años al momento del ingreso, ser ciudadanos naturales o legales con tres años de ejercicio, estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional y haber realizado el Juramento de Fidelidad a la Bandera.

También deberán contar con Educación Media Básica completa, certificado de aptitud física y no tener antecedentes judiciales ni otras inhabilitaciones para ingresar a la función pública.

En este caso se valorará la experiencia laboral previa en tareas similares y la formación mediante cursos de auxiliar de servicio, tisanería, jardinería, mantenimiento de áreas verdes, atención al público y orientación al usuario, entre otros vinculados con el puesto.

Cómo anotarse a los llamados del Ministerio de Defensa

Para ambos llamados, las inscripciones están habilitadas hasta el 25 de agosto y deben realizarse mediante la página de llamados del Ministerio de Defensa Nacional.

Si en alguno de los concursos se presentan más de 100 personas, se realizará un sorteo público ante escribano para determinar quiénes avanzarán en el proceso.

Los sorteos están previstos para el 27 de agosto en el anfiteatro coronel Ramón Trabal, ubicado en avenida 8 de Octubre 2602.

Para el llamado de cocineros será a la hora 11:00, mientras que para el cargo de soldado de primera comenzará a las 11:30.

Las primeras 100 personas seleccionadas deberán presentar la documentación correspondiente entre el 7 y el 10 de setiembre en la sede del Ministerio de Defensa.

Cómo será el proceso de selección

Superada la etapa de control de requisitos, los postulantes deberán realizar una prueba de oposición, que tendrá un máximo de 50 puntos y exigirá un mínimo de 30 para continuar.

Luego habrá una evaluación psicolaboral, con un máximo de 10 puntos y un mínimo obligatorio de cinco.

La formación y experiencia laboral otorgarán hasta 20 puntos, mientras que la entrevista personal con el tribunal representará otros 20 puntos.

El proceso tendrá un máximo de 100 puntos. Quienes no alcancen los mínimos establecidos en la prueba de oposición o la evaluación psicolaboral quedarán eliminados.

Una vez finalizadas todas las instancias se elaborará una lista de prelación con una vigencia de 18 meses, y las personas serán convocadas de acuerdo con las necesidades de la administración.