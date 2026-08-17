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El posteo de la cuenta oficial de la Liga AUF Uruguaya sobre Leonel Jaime de Peñarol que hizo enfurecer a los hinchas de River argentino

Mirá por qué los hinchas de River Plate argentino se molestaron por un posteo que la Liga AUF Uruguaya hizo sobre Leonel Jaime de Peñarol

17 de agosto de 2026 15:17 hs
Guillermo Gandolfo y Leonel Jaime

Guillermo Gandolfo y Leonel Jaime

Foto: Dante Fernández/Focouy

La cuenta de X oficial de la Liga AUF Uruguaya realizó este lunes un par de posteos sobre el jugador de Peñarol Leonel Jaime que cayeron muy mal entre los hinchas de River Plate argentino.

Ahí se ve cómo Jaime escapa de Alejandro Villoldo, deja por el piso a Guillermo Gandolfo, engancha ante la marca de Marcos Montiel y cuando Matías González e Ignacio Rodríguez lo enciman para bloquearle el tiro, el mismo se desvía para vencer a Emiliano Márquez.

Ignacio Ruglio dijo que con la venta de Brian Barboza a Toluca, Peñarol saldará las cuotas que faltan por el pase de Leonardo Fernández

Ruglio abrió el paraguas "por las dos finales" que jugará Peñarol ante Deportivo Maldonado y Nacional, que habrá que jugarlas "con el cuchillo entre los dientes"

En el mismo, la AUF dice: "Fábrica de Talentos".

Es algo que siempre escriben para una acción destacada y a la que acompañan con un emoji del planeta Tierra.

La expresión Fábrica de Talentos no se usó en este caso para apropiarse de un talento formado en Argentina y proyectado a Primera en el fútbol de la vecina orilla.

En realidad se usa como un latiguillo con el cual se expresa que del fútbol uruguayo los talentos se van a todas partes del mundo a seguir brillando.

Y eso no solo pasa con los jugadores uruguayos sino con varios jugadores que se potenciaron en el fútbol local y luego siguieron su recorrido a otros niveles como Julio César Dely Valdez, Pierre Webo o Milton Núñez (Nacional), Mauro Camonaresi (Wanderers), Edgar Álvarez o Joao Pedro (Peñarol), Eliomar (Defensor Sporting), Diogo De Oliveira (Plaza Colonia). Matías Espíndola (Deportivo Maldonado) o Carlos Sánchez (River Plate), solo por citar algunos ejemplos.

Otros, como Jaime en Peñarol, cursan ese mismo proceso como Carlos Airala en Albion, Esteban Obregón en Defensor Sporting, Tomás Habib y Felipe Álvarez en Racing o Ramiro De Gregorio en Liverpool.

De Uruguay al mundo. Nacidos en Uruguay o potenciados por el medio local.

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