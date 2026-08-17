El posteo de la cuenta oficial de la Liga AUF Uruguaya sobre Leonel Jaime de Peñarol que hizo enfurecer a los hinchas de River argentino

La cuenta de X oficial de la Liga AUF Uruguaya realizó este lunes un par de posteos sobre el jugador de Peñarol Leonel Jaime que cayeron muy mal entre los hinchas de River Plate argentino.

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"Imparable. Jaime está picante de verdad" , escribió la cuenta de @LigaAUF con el video del golazo que Jaime le anotó el domingo a Central Español por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Ahí se ve cómo Jaime escapa de Alejandro Villoldo, deja por el piso a Guillermo Gandolfo, engancha ante la marca de Marcos Montiel y cuando Matías González e Ignacio Rodríguez lo enciman para bloquearle el tiro, el mismo se desvía para vencer a Emiliano Márquez.

No fue el video ni las palabras lo que molestaron a los hinchas de River Plate , sino el hashtag utilizado en el posteo.

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En el mismo, la AUF dice: "Fábrica de Talentos".

Es algo que siempre escriben para una acción destacada y a la que acompañan con un emoji del planeta Tierra.

La expresión Fábrica de Talentos no se usó en este caso para apropiarse de un talento formado en Argentina y proyectado a Primera en el fútbol de la vecina orilla.

En realidad se usa como un latiguillo con el cual se expresa que del fútbol uruguayo los talentos se van a todas partes del mundo a seguir brillando.

Y eso no solo pasa con los jugadores uruguayos sino con varios jugadores que se potenciaron en el fútbol local y luego siguieron su recorrido a otros niveles como Julio César Dely Valdez, Pierre Webo o Milton Núñez (Nacional), Mauro Camonaresi (Wanderers), Edgar Álvarez o Joao Pedro (Peñarol), Eliomar (Defensor Sporting), Diogo De Oliveira (Plaza Colonia). Matías Espíndola (Deportivo Maldonado) o Carlos Sánchez (River Plate), solo por citar algunos ejemplos.

Otros, como Jaime en Peñarol, cursan ese mismo proceso como Carlos Airala en Albion, Esteban Obregón en Defensor Sporting, Tomás Habib y Felipe Álvarez en Racing o Ramiro De Gregorio en Liverpool.

De Uruguay al mundo. Nacidos en Uruguay o potenciados por el medio local.