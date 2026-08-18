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Presidenta de UTE sobre nuevo parque solar en Río Negro: "Es un hito para nuestra gestión"

La licitación para construir el primer parque de energía fotovoltaica de UTE en Fray Bentos ya cuenta con 13 propuestas de empresas nacionales e internacionales

18 de agosto de 2026 13:22 hs
Parque solar - archivo

Parque solar - archivo

AFP

La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, destacó como “un hito” para la actual administración el cierre de la licitación para construir el primer parque solar fotovoltaico del ente en Fray Bentos. El proyecto tendrá una potencia de 30 megavatios y, según explicó la jerarca, será capaz de cubrir por sí solo el pico de demanda de Río Negro durante el verano y aportar energía adicional al sistema eléctrico.

"Es un hito para lo que es nuestra gestión. Responde a un plan director que venimos trabajando desde el año pasado. Había sido anunciado en los primeros meses de este año por el presidente de la República (Yamandú Orsi) y hoy podemos decir con certeza [que] ayer se terminó el período para anotarse las ofertas", afirmó Cabrera en rueda de prensa según consignó Telemundo (Canal 12).

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“Se va a hacer primero un descarte técnico, a ver si todas las ofertas son válidas. Una vez que tengamos cuáles son las ofertas válidas desde el punto de vista técnico, se va a ir al comparativo de esas ofertas, quedándonos con la que resulte más económica”, detalló Cabrera.

Consultada sobre si la incorporación de energía solar podría traducirse directamente en una reducción de las tarifas para los clientes, Cabrera explicó que el objetivo inmediato es evitar que aumente el costo de abastecimiento: “Lo que siempre buscamos al ser una oferta competitiva en precios es que aumentar en generación sin que nos aumente el costo de abastecer esa demanda”, afirmó. La presidenta de UTE también mencionó que la incorporación de generación solar permitirá contar con energía "autóctona" y reducir la necesidad de utilizar "máquinas térmicas".

Otro de los aspectos que destacó la jerarca fue la relación entre la capacidad del futuro parque y la demanda eléctrica del departamento: “Para poderla ver en términos comparativos: [es] una planta de 30 megavatios en el departamento de Río Negro, [donde] el pico de verano es de 20 megavatios. Si bien es una planta chica, su importancia no deja de ser relevante en cuanto a que sería capaz de suministrar esa demanda, en ese día pico del verano, y aún tener unos 10 megavatios más para aportar al sistema eléctrico", explicó. Cabrera también destacó el impacto que tendrá la instalación del parque en el desarrollo local.

Además, estimó que la comisión encargada de analizar las propuestas podría disponer de unas tres semanas para elaborar su dictamen. Después, el proceso continuará con la intervención del Tribunal de Cuentas, siempre que no se presenten recursos que puedan detener el procedimiento. Según adelantó, las obras podrían comenzar “por noviembre”, una vez que se complete el proceso de adjudicación y se cumplan las etapas administrativas correspondientes.

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