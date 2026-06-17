ANEP les da a sus docentes acceso gratuito a dos herramientas de IA de Google

Ceibal habilitó desde este martes el acceso de los docentes uruguayos a Gemini , la inteligencia artificial generativa de Google, dentro de un entorno de trabajo institucional. La herramienta se solicita de forma voluntaria y llega junto a NotebookLM y a un paquete de aplicaciones con resguardo de datos pensado para el ámbito educativo.

Cada docente podrá pedir a Ceibal una cuenta institucional que habilita un entorno de trabajo con correo electrónico, espacio de almacenamiento y programas para presentaciones, texto o cálculo, además de dos herramientas de IA integradas.

La primera es Gemini , que según el material se usa para analizar información, generar textos o imágenes, inspirarse con ideas nuevas y planificar. La segunda es NotebookLM , descrita como un cuaderno digital inteligente: permite cargar fuentes propias –desde PDFs, textos, audios e imágenes hasta URLs y videos de YouTube– para resumir, generar notas, crear podcasts de audio y hacer preguntas sobre esos documentos.

Accidente en escuela de Fray Bentos: una niña sufrió graves heridas cuando se desplomó una mesa de hormigón sobre su mano

ANEP activa protocolos por posible caso de meningitis en una escuela de Bella Italia tras muerte de un niño de seis años

Estas incorporaciones se suman a las soluciones de IA que ya estaban integradas en la plataforma CREA y a las recientemente sumadas en Matific y Aleks, las plataformas de aprendizaje de matemática.

Según estudios nacionales del Departamento de Investigación, Evaluación y Monitoreo de Ceibal, tres de cada cuatro docentes del país ya utilizan IA en su práctica cotidiana, tanto en primaria como en media. El problema, advierte el organismo, es que las condiciones de uso actuales no contemplan los criterios de seguridad, privacidad y protección que sí ofrecen las cuentas institucionales.

Entre los usos más extendidos están los chatbots (69%) y las herramientas para planificar clases (38%). En concreto, la IA se emplea sobre todo para preparar contenidos (60%) y diseñar actividades y evaluaciones (42%), y en menor medida para personalizar la enseñanza o dar retroalimentación.

Los estudios identifican un modelo de trabajo mixto, donde los equipos docentes mantienen el rol central en la definición pedagógica y la IA funciona como soporte para tareas operativas y creativas, lo que reduce la carga administrativa y libera tiempo para el aula.

"El objetivo es acompañar estas prácticas, brindando alternativas que permitan sostener y potenciar su uso, ofreciendo condiciones de seguridad, calidad de la información y alineación con las necesidades del sistema educativo uruguayo", aseguró Fiorella Haim, presidenta de Ceibal.