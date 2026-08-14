"Voy a tener que dejar de estudiar": estudiante del IPA dijo que recibió mensajes de hostigamiento por oponerse a ocupaciones

Luego de que una estudiante del Instituto de Profesores de Artigas ( IPA ) se opusiera públicamente a las ocupaciones que estaba realizando el gremio, denunció que estaba sufriendo mensajes de hostigamiento y que por ellos iba a tener que dejar de estudiar.

Se trata de Lucía Cabrera , la joven quien el miércoles contó en diálogo con Subrayado que estaba en contra de la resolución de ANEP como sus demás compañeros. Pero además dijo que estaba en contra de la ocupación del centro de estudios , lo que posteriormente le valió la crítica de sus pares.

La joven subió un video a TikTok en el que realizó una llamada al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública para denunciar la situación. "Voy a tener que dejar de estudiar, me han mandado mensajes hostigándome" , relató.

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"Me parece que estamos en democracia, tenemos libertad de expresión. Tampoco estoy de acuerdo con la resolución y lo deje claro, pero ¿por opinar que estoy en contra me tienen que hacer tremendo hostigamiento y decir que soy una facha? ¿Tienen que decir que a los profesores fachas no hay que darles bola?", denunció la joven en la llamada con el Codicen.

Según la joven, también debió salirse del grupo de WhatsApp. "Mandaron una fotito que decía si sos facha no sos colega, y les dije ¿la libertad de expresión dónde queda?", añadió.

"Mucha gente ha tenido que dejar de estudiar por pensar diferente en el IPA. ¿Cómo puede ser que los futuros profesores le estén haciendo bullying a alguien que piensa diferente?", se preguntó Cabrera sobre el final de la conversación telefónica.

Desde las administración pública le pidieron que mandara un mail donde relate los hechos para que luego hagan las investigaciones pertinentes.

Días antes, la joven había denunciado en diálogo con Canal 10 que el Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa) "podría haber usado recurso de apelación que no lo usó" en contra de la nueva medida educativa. "No lo usó porque dicen que el gobierno no tuvo transparencia en comunicar la resolución", según la joven.

"Nos complica la vida a muchos estudiantes, estamos en contra de la resolución y de las medidas de lucha", había dicho el pasado miércoles.

Protestas por el plan de titulación de ANEP

Protesta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación frente a la sede la ANEP Foto: Dante Fernández/ FocoUy

La discusión se funda en la resolución de 2025 que aprobó el "Plan de egreso y titulación para docentes en ejercicio de Educación Media", una iniciativa que busca aumentar la cantidad de profesores titulados.

El programa tiene dos componentes. El primero apunta a estudiantes del Consejo de Formación en Educación (CFE) que tienen hasta cinco materias pendientes para recibirse. En este caso, los docentes deben acceder a una formación corta que les permita terminar sus estudios.

El segundo, que es el que despertó la polémica, está dirigido a docentes sin título con ocho años o más de trabajo en Secundaria o UTU.

La propuesta indica que podrán acceder al título quienes acrediten al menos ocho años de ejercicio, tengan una calificación mínima de 71 puntos en las evaluaciones de inspección o dirección y cuenten con una formación vinculada a la disciplina que enseñan equivalente al menos al 50% de una carrera terciaria o universitaria.