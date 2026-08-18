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El ex Peñarol que fue campeón uruguayo y que dirigió a Independiente antes de la asunción de Jadson Viera

Tras la salida de Gustavo Quinteros, Independiente le ganó a Lanús con un entrenador interino que en 2018 tuvo un fugaz pasaje por Peñarol donde fue campeón

18 de agosto de 2026 13:00 hs
Carlos Matheu

Carlos Matheu

Foto: Leonardo Carreño

Independiente de Avellaneda volvió al triunfo el lunes al ganarle 3-1 a Lanús en partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura argentino.

El equipo fue dirigido por Carlos Matheu junto a Eduardo Tuzzio.

Matheu tuvo un fugaz pasaje por Peñarol en 2018. Llegó para el segundo semestre del año, cuando asumió como entrenador Diego López, y solo jugó cinco partidos.

En un informe que presentó Referí en enero de 2019, Jorge Señorans recordó así su paso por el aurinegro: "Un hombre de mucha experiencia, con amplio recorrido y conocedor de la presión de jugar en un club grande por haber defendido durante mucho tiempo a Independiente. Jugó en Italia y hasta fue citado a la selección, por Maradona, para un amistoso con Costa Rica. Pero en Peñarol no dio la talla. Se mostró lento, con serios problemas para contener a los rivales que molestaron a los hinchas y determinaron que fuera tenido en cuenta en el equipo".

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Matheu se consagró campeón del Torneo Clausura, donde tuvo cuatro presencias (Fénix, Montevideo City Torque, River Plate y Racing, el otro partido que jugó fue por Copa Sudamericana), y del Uruguayo, en el que Peñarol venció a Nacional en la final.

El entrenador interino tomó una importante decisión: sacó del arco al uruguayo Santiago Mele y puso a Rodrigo Rey.

Mele había sido titular el miércoles pasado cuando el Rojo perdió 4-0 con Atlético Tucumán, lo que determinó que Gustavo Quinteros fuera removido de su cargo. Ese partido marcó el debut para quien es uno de los arqueros de la selección uruguaya.

Quinteros estuvo casi un año al frente de Independiente dirigiendo en 32 partidos con 14 triunfos, ocho empates y 10 derrotas.

La dirigencia del club apostó al exentrenador de Boston River y Nacional, Jadson Viera, campeón uruguayo 2025 con los tricolores, para ser el nuevo DT del equipo.

Su debut se dará el sábado cuando el rojo reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza.

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