Los zagueros extranjeros en Peñarol: como sacar la Lotería

Peñarol está en una encrucijada. La salida del zaguero titular Carlos Rodríguez, que emigró a Liga de Quito, y el fin del contrato del argentino Carlos Matheu, ponen al club en el mercado en procura de incorporar un nuevo zaguero para su plantel.

El grupo, que viaja este miércoles a Miami para realizar la pretemporada, cuenta con tres defensas centrales: Fabricio Formiliano, Yeferson Quintana y Enzo Martínez.

Los dirigentes buscan reforzar la zona. Apuntan a un hombre importante. Trascendió el nombre del seleccionado hondureño Maynor Figueroa. Pero las últimas experiencias con defensas del exterior no fueron buenas.

¿Por qué no triunfan los zagueros extranjeros en el club? Es un tema profundo. Hay que llegar hasta las raíces del club para concluir que el puesto de defensa es sumamente especial en la institución. Ser zaguero en Peñarol implica muchas cosas. De hecho, varios de sus líderes o capitanes históricos fueron defensas. Esto implica una responsabilidad extra en un club que, como decía el Canario Nelson Olveira, “hay que mirar el número de la camiseta que uno se pone, porque los números pesan en un club como Peñarol”.

El tema plantea dudas. ¿Motivos? Las últimas experiencias con defensas extranjeros no fueron buenas. ¿Tropezará Peñarol con la misma piedra?

La realidad marca que estos fueron los últimos defensas extranjeros que pasaron con más pena que gloria por la institución.

Temporada 2007-2008

Mathías Manrique (Argentina)

Llegó al club de la mano de Gustavo Matosas, que lo había dirigido en Danubio. El tema es que el ciclo del citado entrenador terminó antes de lo previsto en el club y desembarcó Mario Saralegui que no lo tuvo en cuenta. Quedó por detrás de Darío Rodríguez, Marcelo Méndez, Alejandro González, Maxi Arias y Gerardo Alcoba.

Su salida fue en medio de una polémica por un descuento que le hizo la directiva en su salario por concepto de alojamiento en un hotel de Pocitos.

Temporada 2015-2016

Bressan (Brasil)

Bressan jugó el Uruguayo Especial 2016 en Peñarol donde sumó 891 minutos en 11 partidos. Fue expulsado en un partido y sufrió un desgarro que lo marginó un par de fechas más. Además hizo un gol por la Copa Sudamericana ante Sportivo Luqueño pero el aurinegro quedó igual eliminado. También fue expulsado en ese encuentro. Su rendimiento dejó mucho que desear. En la última fecha, ante Defensor Sporting, le dio un pase atrás a Gastón Guruceaga, se la regaló a Gonzalo Bueno y el equipo terminó perdiendo 2-0.

Temporada 2016-2017

Ronaldo Conceiçao (Brasil)

Desembarcó en el club una mañana que Peñarol jugaba un amistoso contra Juventud de Las Piedras. Se presentó y la prensa dijo: “Desde que llegué a Uruguay por primera vez, con 20 años tuve el sueño de jugar en Peñarol. Veía a los dos grandes, pero siempre me gustó Peñarol”. El hecho es que su sueño se derrumbó en poco tiempo. Jugó poco y nada y cuando lo hizo no rindió. Se fue disparando contra el técnico Leo Ramos: “Es mentira que habla de frente. Cuando llegué me di cuenta que con Leo no iba a jugar. Sabía cómo venía la mano. Él no me pidió. Me trajeron Damiani y el Tío Sánchez”. Y dijo en conferencia: “Hablé con Leo Ramos. Fue muy rápido y me dijo que lo mejor es que rescinda mi contrato. Le dije que tengo hasta diciembre con opción a uno más si Peñarol quiere, pero por cómo viene la mano no va a querer. Le dije que yo tampoco estaba contento porque no me siento importante. No me siento parte del grupo”.

Temporada 2016/2017

Iván Villalba (Paraguay)

Fue de los pocos extranjeros contratados en los últimos tiempos que rindió satisfactoriamente en el club. Sin ser nada deslumbrante cumplió con su rol. Jugó 17 partidos en una temporada donde Peñarol ganó el Clausura y terminó consagrándose como campeón Uruguayo.

Temporada 2017/2018

Carlos Matheu (Argentino)

Un hombre de mucha experiencia, con amplio recorrido y conocedor de la presión de jugar en un club grande por haber defendido durante mucho tiempo a Independiente. Jugó en Italia y hasta fue citado a la selección, por Maradona, para un amistoso con Costa Rica. Pero en Peñarol no dio la talla. Se mostró lento, con serios problemas para contener a los rivales que molestaron a los hinchas y determinaron que fuera tenido en cuenta en el equipo.

Otros casos

Más atrás en el tiempo figuran nombre tan increíbles como los del argentino Marcelo Asteggiano que era titular en un Peñarol de mala campaña.

El colombiano Felix García que desembarcó en un año complicado, en plena guerra entre el presidente de entonces José Pedro Damiani y el empresario Francisco Casal. El equipo era dirigido por Fernando Morena. García jugó seis meses.

A inicios de 2006 desembarcó el hondureño Junior Izaguirre. Su pasaje se limitó a un partido.

El haitiano Jean Jacques Pierre llegó en 2004 pero contó con escasas posibilidades de jugar. Recién al año siguiente, bajo la conducción de Morena, fue titular. Su rendimiento fue bueno pero el equipo tuvo una temporada para el olvido.