BPS: cuándo se cobran los subsidios por desempleo, enfermedad, maternidad y paternidad en setiembre de 2026

El Banco de Previsión Social (BPS) estableció las fechas de pago de los subsidios por desempleo, enfermedad, maternidad y paternidad que se cobrarán durante setiembre de 2026 y corresponden al mes de agosto.

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El calendario establece diferentes fechas según el lugar de residencia y la modalidad mediante la que cada beneficiario recibe la prestación.

En el caso de Montevideo , quienes cobran los subsidios en las oficinas centrales del BPS podrán hacerlo desde el miércoles 2 hasta el lunes 21 de setiembre .

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Los pagos mediante bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes) se realizarán el miércoles 2 de setiembre .

En tanto, quienes cobran a través de empresas contratistas, como Abitab, RedPagos y Anda, podrán hacerlo desde el jueves 3 hasta el lunes 21 de setiembre.

Las fechas fueron establecidas en noviembre de 2025 mediante una resolución del directorio del BPS que fijó el calendario de pagos de pasividades y prestaciones de activos para 2026. De todos modos, el organismo indicó que el cronograma puede estar sujeto a modificaciones.

¿Cuándo se pagan los subsidios de BPS en el interior?

Para los beneficiarios que residen en el interior del país, los pagos mediante bancos e Iedes también estarán disponibles el miércoles 2 de setiembre.

Por su parte, quienes cobran en empresas contratistas como Abitab, RedPagos y Anda podrán retirar el dinero entre el jueves 3 y el lunes 21 de setiembre.

El calendario comprende los subsidios por desempleo —tanto por despido como por suspensión—, enfermedad, maternidad y paternidad.

Qué se necesita para cobrar los subsidios de BPS

Los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente para cobrar la prestación.

Cuando el trámite sea realizado por un apoderado, tutor o curador, se deberá presentar el último recibo o una fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Los beneficiarios también pueden consultar la información específica de su prestación mediante el servicio en línea del BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".