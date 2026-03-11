Histórico: las 19 intendencias y el Plan Vale lograron la cobertura en todo el territorio para reutilizar envases no retornables

El Plan Vale prevé que a fines de 2027 Uruguay se convierta en el primer país de América Latina en implementar un Sistema de Depósito y Reembolso (SDR) a escala nacional

Las 19 intendencias y el Plan Vale alcanzaron la cobertura en todo el país para reutilizar envases de un solo uso , en un acuerdo que busca impulsar la economía circular y que apunta a que Uruguay implemente un sistema de depósito y reembolso antes de fines de 2027.

Luego de un año de negociaciones entre el sector privado, los gobiernos departamentales y los ministerios de Ambiente y Economía , este jueves se firmará el acuerdo que permitirá avanzar con el Plan para la Valorización de Envases (Vale) .

Según supo El Observador en base a fuentes del gobierno, en las próximas horas se realizará una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , junto con los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño , y de Economía, Gabriel Oddone . También participarán el presidente de la Cámara de Industrias y del Plan Vale , Leonardo García y Agustín Tassani .

El anuncio incluirá la confirmación de que el sistema tendrá cobertura territorial en los 19 departamentos del país .

Cada departamento contará con plantas de conteo de envases, mientras que Montevideo concentrará la planta de consolidación, donde se reunirán todos los materiales recolectados para su procesamiento.

El objetivo es que los envases recuperados se utilicen para generar preformas, que luego volverán a transformarse en envases para su reingreso al mercado.

Sistema de depósito y reembolso

El plan prevé que a fines de 2027 Uruguay se convierta en el primer país de América Latina en implementar un Sistema de Depósito y Reembolso (SDR) a escala nacional.

Este mecanismo permitirá que los usuarios entreguen envases de un solo uso —como plástico, cartón, papel, metales y vidrio— y reciban a cambio un monto de dinero, en un sistema similar al que actualmente funciona con algunos envases retornables.

La estimación es que el sistema esté operativo para los usuarios durante 2028, aunque el monto de devolución todavía no fue definido.

Participación de empresas y clasificadores

El plan ya cuenta con la participación de más de 3.000 empresas, agrupadas en el marco del Plan Vale.

Además, el sistema prevé un rol central para los clasificadores de residuos, con la creación de puestos de trabajo asociados al proceso de recuperación y valorización de los envases.

La iniciativa busca consolidar un modelo de economía circular, en el que los envases descartados vuelvan al circuito productivo como materia prima para nuevos productos.