Fenapes analiza el plan del Codicen para titular docentes mientras se suman cuestionamientos de asociaciones de profesores

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) analiza el plan aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP para otorgar el título docente a profesores en ejercicio que no terminaron la carrera, una iniciativa que ya provocó el rechazo de asociaciones de distintas asignaturas y abrió un nuevo frente de debate sobre la formación docente.

La semana que viene se reunirá el Comité Ejecutivo de la Fenapes en donde se discutirá el tema, y luego será tratado en la Asamblea General de Delegados. Sobre esto, el secretario general de la federación, Emiliano Mandacen, dijo a El Observador que los dirigentes se encuentran analizando la documentación y recabando bibliografía antes de tomar una posición. "Es un tema que involucra a docentes efectivo como hay que tener mucha responsabilidad", expresó.

Se refiere al programa aprobado por resolución en octubre de 2025 -y votado por unanimidad en el Codicen- dirigido a otorgarle el título habilitante a docentes de Secundaria y UTU con al menos ocho años de ejercicio, un desempeño satisfactorio en los últimos tres años y que acrediten haber cursado al menos la mitad de una carrera vinculada a la disciplina que enseñan. El plan prevé reconocer parte de la formación y de la experiencia profesional para acceder al título docente.

El Observador dio cuenta días atrás del malestar que empezó a generar en determinados grupos de docentes , que empezaron a hacer circular cartas en rechazo a la decisión que, según establece en su descripción, empezaría a ponerse en marcha en el segundo semestre de este año.

Nuevos cuestionamientos desde Literatura

Mientras Fenapes define su postura, continúan sumándose críticas desde asociaciones docentes. La Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay (APLU) rechazó públicamente la resolución del Codicen y sostuvo que el mecanismo es "ilegal", al entender que invade competencias que corresponden al Consejo de Formación en Educación (CFE), organismo encargado de otorgar las titulaciones docentes.

En un comunicado difundido esta semana y recogido por Búsqueda, la asociación afirmó que el plan implica otorgar títulos a personas que no completaron la carrera de profesorado y advirtió que ello supone una "desprofesionalización" de la docencia. También sostuvo que la resolución "degrada" la formación docente y puede afectar la calidad de la enseñanza media.

Desde APLU también reivindicaron el modelo histórico de formación del Instituto de Profesores Artigas, basado en las didácticas específicas de cada disciplina, y señalaron que la experiencia laboral, por sí sola, no puede sustituir la formación de grado requerida para obtener un título docente.

Matemática e Inglés ya habían anunciado acciones

Las críticas comenzaron días antes con asociaciones de profesores de Matemática e Inglés. Como informó El Observador, docentes de ambas especialidades comenzaron a reunir firmas para solicitar que el Codicen deje sin efecto la resolución. En las cartas, sostienen que el mecanismo desvaloriza el título docente y plantean que, de mantenerse vigente, evaluarán recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Los docentes argumentan que reconocer la experiencia laboral como vía de titulación coloca en un mismo plano a quienes completaron cuatro años de formación específica y a quienes no finalizaron la carrera, además de generar un precedente que consideran riesgoso para la profesión.

Posteriormente, también docentes de Español manifestaron reparos a la iniciativa. Según las distintas asociaciones, el reconocimiento de la trayectoria profesional no debería sustituir la obtención del título mediante la formación prevista en el CFE.

En una entrevista con el programa Cinco Sentidos, Cecilia Klein, presidenta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, cuestionó el plan de acreditación de saberes impulsado por el Codicen y advirtió que la iniciativa supone una "desprofesionalización de los docentes". Sostuvo que reconocer un título con el 50% de la carrera aprobada y ocho años de experiencia implica "cuestionar la propia formación" docente y afirmó que "ocho años es muy poco de experiencia" para considerar que un profesor alcanzó el nivel profesional requerido. Además, aseguró que la propuesta puede desincentivar la culminación de la carrera y reclamó que cualquier modificación de las condiciones laborales sea negociada previamente con los sindicatos.

La explicación del Codicen

Frente a las críticas, el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, defendió la iniciativa y explicó días atrás a El Observador que responde a un problema estructural que comenzará a sentirse con mayor fuerza hacia 2029.

Sostuvo que la caída de la natalidad registrada desde 2016 provocará una disminución de la matrícula en educación media, lo que reducirá la cantidad de horas docentes disponibles. En ese escenario, quienes continúen ejerciendo sin título podrían quedar en desventaja frente a los docentes titulados al momento de elegir horas.

Caggiani sostuvo que muchos profesores comenzaron a trabajar antes de terminar la carrera, especialmente en asignaturas con escasez de docentes, y advirtió que, si el sistema no les ofrece una vía para regularizar su situación, "el sistema que los sacó de la carrera los va a sacar del puesto de trabajo". Sería "muy irresponsable" no generar un mecanismo que contemple esa realidad. Si bien la resolución señalaba que unas 3.700 personas conformaban este universo de docentes que podían acogerse al plan, las nuevas estimaciones oficiales indican que son unos 5.000 los docentes que podrían beneficiarse del programa. Sin embargo, recién se conformó una mesa de trabajo y los pormenores de cómo se implementará aún no están claros. La idea, dijo Caggiani, es que entre en vigencia antes de 2029 cuando empiecen a verse las consecuencias de la caída en los nacimientos en la educación media y habrá menos horas docentes disponibles.