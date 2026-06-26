"Estaríamos siendo muy irresponsables": el motivo por el que el Codicen seguirá con plan para dar títulos a profesores que no terminaron la carrera, pese a críticas

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP mantendrá su plan para titular a docentes con ocho años o más de experiencia pese al rechazo expresado por profesores de matemática, inglés y del Sindicato de Formación Docente, que cuestionan la iniciativa por considerar que desvaloriza la formación docente.

Para las autoridades educativas, sin embargo, el problema es otro: si esos docentes no obtienen el título habilitante y no logran acceder a la efectividad, miles podrían comenzar a perder horas de trabajo cuando empiece a sentirse con fuerza la caída de la matrícula estudiantil prevista para los próximos años.

"Queremos que haya una política activa antes de 2029, porque si no estaríamos siendo muy irresponsables con la educación", dijo a El Observador el presidente del Codicen, Pablo Caggiani.

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Docentes de matemática, inglés y Formación Docente contra plan del Codicen para titular profesores con ocho años de experiencia

La iniciativa forma parte del "Plan de egreso y titulación para docentes en ejercicio de educación media", aprobado por el organismo el año pasado y que generó una fuerte reacción de docentes titulados.

Como informó El Observador, el programa prevé que profesores sin título pero con al menos ocho años de experiencia, evaluaciones positivas y formación terciaria o universitaria vinculada a la disciplina que enseñan puedan completar un trayecto académico que les permita obtener la titulación.

La propuesta fue cuestionada por docentes de matemática e inglés, que están haciendo circular cartas para enviar al Codicen en las que sostienen que la experiencia laboral no puede sustituir una carrera completa de formación docente y advirtieron que estudian recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), donde existe un antecedente favorable en un caso similar ocurrido en 2018.

"El sistema los sacó de la carrera y ahora los puede sacar del trabajo"

Caggiani sostuvo que el objetivo no es "regalar títulos" ni reducir exigencias académicas, sino resolver una situación que afecta desde hace años a la educación media uruguaya.

Según explicó, el sistema históricamente incorporó a estudiantes de profesorado a la docencia antes de que terminaran sus carreras, especialmente en asignaturas como matemática, física o química.

"Uruguay tiene un problema. En educación media el sistema te corta la carrera de grado porque te necesita trabajando. Los estudiantes toman horas, empiezan a dar clase y después muchas veces no terminan la carrera", afirmó.

Eso genera que docentes con años de experiencia quedan imposibilitados de concursar por la efectividad y también de acceder a estudios de posgrado por no contar con el título correspondiente.

La preocupación de las autoridades se concentra ahora en lo que puede ocurrir en los próximos años. "El sistema que los sacó de la carrera los va a sacar del puesto de trabajo", resumió Caggiani.

La razón es demográfica. A partir de 2029 se espera una reducción más pronunciada de la matrícula en educación media como consecuencia de la caída de los nacimientos registrada en la última década.

Con menos estudiantes habrá menos grupos y menos horas docentes disponibles. En ese escenario, los primeros perjudicados serían los docentes sin efectividad. "Cuando empiece a pegar el bono demográfico y la reducción de matrícula, los que no tienen efectividad van a terminar perdiendo horas", advirtió.

Unos 5.000 docentes en esta situación

Las estimaciones que manejan las autoridades indican que el universo potencialmente alcanzado por la medida ronda las 5.000 personas que actualmente trabajan en las aulas sin contar con titulación docente completa. Si bien la resolución señalaba que el universo de docentes que podrían acceder a este plan era de 3.700, el Codicen estima que son más.

Según Caggiani, muchos de ellos acumulan años de experiencia, evaluaciones favorables y formación terciaria avanzada, pero difícilmente retomen una carrera completa de profesorado. Por eso el Codicen trabaja junto al Consejo de Formación en Educación (CFE), Secundaria y UTU en el diseño definitivo del mecanismo que permitirá completar los créditos necesarios para acceder al título.

El grupo de trabajo fue creado la semana pasada. La idea es que los docentes acrediten parte de los créditos por formación previa y por experiencia profesional, pero también deban realizar nuevas instancias académicas.

"Está claro que esos créditos tienen que ser ganados de alguna manera. Estamos viendo si será mediante seminarios, una monografía, un ensayo o un trabajo final. Tiene que haber una construcción razonable de cómo te ganás el título", sostuvo el presidente del Codicen.

El reclamo de los docentes y la respuesta del Codicen

Uno de los principales argumentos de quienes cuestionan la iniciativa es que los nuevos titulados podrían desplazar en los escalafones a docentes que realizaron la carrera completa, o competir con ellos pese a que no completaron la carrera de la forma habitual.

La respuesta más dura llegó desde docentes de matemática. En una carta firmada por unos 200 profesores, estudiantes avanzados y egresados de todo el país, expresan su "profunda preocupación y rechazo" al plan, al considerar que reconocer ocho años de experiencia y una formación parcial "desvirtúa el valor académico y profesional del título docente". También cuestionan que un curso semestral pueda sustituir una carrera de cuatro años y que el requisito de aprobar con 71 puntos sea inferior a las exigencias históricas de Formación Docente.

Además, advierten que quienes obtengan el título por esta vía conservarán su antigüedad e ingresarán a los listados de docentes titulados, lo que podría desplazar a quienes completaron la carrera de forma tradicional. Sostienen que esto genera una "inequidad evidente" y reclaman revisar la decisión y abrir instancias de diálogo con los docentes. En una línea similar se plantaron los docentes de inglés y el sindicato de Formación Docente.

Sin embargo, el presidente del Codicen dijo que los docentes que ya son efectivos no tienen riesgo de competir con los nuevos titulados. "Siempre van a estar arriba", aseguró.

Una decisión que el Codicen no prevé revisar

Pese a las críticas, las autoridades descartan dar marcha atrás. Caggiani recordó que la resolución fue votada por unanimidad en el Codicen y sostuvo que la evidencia disponible respalda la decisión.

"¿Cuál sería la razón para no hacer esto? En términos de la evidencia, no tenemos ninguna razón para no hacerlo. Tenemos todas las razones para hacerlo", afirmó.

Aunque todavía no hay una fecha definida para el inicio de esta última fase, el objetivo del organismo es que esté operativa antes de que el impacto de la caída demográfica comience a sentirse en el sistema educativo.

Para el Codicen, la discusión no pasa únicamente por aumentar la cantidad de docentes titulados, sino por evitar que miles de profesores que hoy sostienen cursos en Secundaria y UTU queden sin posibilidades de efectivizarse y, eventualmente, sin trabajo.