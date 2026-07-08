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Accidente fatal: murió un motociclista tras chocar contra un auto cuando escapaba de un control policial en La Paz

Producto del accidente, una mujer de 42 años que estaba como acompañante en el auto chocado terminó politraumatizada

8 de julio de 2026 8:44 hs
El motociclista murió en el lugar

El motociclista murió en el lugar

Un motociclista de 21 años murió en las últimas horas en un accidente de tránsito en la ciudad de La Paz, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones a El Observador.

Según lo informado en primera instancia por el medio local Oxígeno Portal, el siniestro ocurrió en calles Moller y Ramón Alvarez.

Cerca de esa zona, sobre el arroyo Las Piedras, personal policial se encontraba realizando controles de tránsito.

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En este marco, y al recibir la voz de alto, el motociclista se dio a la fuga, siendo perseguido por los oficiales, informó la Policía.

Luego, al llegar a la intersección de Conrado Moller y Ramón Álvarez, el conductor de la moto no respetó la señal de "ceda el paso" y terminó chocando contra un auto en el que venían dos personas.

Producto del choque, el motociclista murió en el lugar. En el otro vehículo, la acompañante de 42 años sufrió traumatismos leves sin pérdida de conocimiento, siendo dada de alta en el lugar.

Fuentes policiales indicaron a El Observador que el conductor de la moto viajaba sin casco al momento del accidente.

En la escena trabajaron autoridades de la Jefatura Operacional I y Seccional 5 La Paz, así como personal de Policía Científica.

El caso está ahora en manos de la Jefatura de Policía de Canelones y la Fiscalía departamental, que investigan el accidente.

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