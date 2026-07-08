Patente de Rodados 2026: cuándo vence la cuarta cuota y cómo se puede acceder al 10% de descuento

El domingo 20 de julio vencerá el plazo para pagar la cuarta cuota de la Patente de Rodados 2026, informó el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).

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Los contribuyentes que abonen la cuota antes o durante la fecha de vencimiento accederán automáticamente a una bonificación del 10% sobre el importe correspondiente.

Cómo pagar la cuarta cuota de la Patente de Rodados El pago puede realizarse a través de las redes de cobranza, mediante débito bancario, tarjetas de crédito o por medio del sitio web y la aplicación móvil del Sucive, donde además es posible consultar deudas y el estado de cuenta del vehículo.

La advertencia del Sucive por mensajes fraudulentos La Comisión de Seguimiento del Sucive exhortó a los contribuyentes a verificar previamente sus datos y utilizar únicamente los canales oficiales para realizar consultas y pagos.