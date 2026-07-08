Patente de Rodados 2026: cuándo vence la cuarta cuota y cómo se puede acceder al 10% de descuento

El domingo 20 de julio vencerá el plazo para pagar la cuarta cuota de la Patente de Rodados 2026, informó el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).
Los contribuyentes que abonen la cuota antes o durante la fecha de vencimiento accederán automáticamente a una bonificación del 10% sobre el importe correspondiente.
Cómo pagar la cuarta cuota de la Patente de Rodados
El pago puede realizarse a través de las redes de cobranza, mediante débito bancario, tarjetas de crédito o por medio del sitio web y la aplicación móvil del Sucive, donde además es posible consultar deudas y el estado de cuenta del vehículo.
La advertencia del Sucive por mensajes fraudulentos
La Comisión de Seguimiento del Sucive exhortó a los contribuyentes a verificar previamente sus datos y utilizar únicamente los canales oficiales para realizar consultas y pagos.
La recomendación responde a la circulación de mensajes fraudulentos que alertan sobre supuestas multas o deudas vinculadas a vehículos con el objetivo de engañar a los usuarios y llaman a verificar toda la información en la web oficial de Sucive a través de este enlace.