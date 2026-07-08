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/ Nacional / RÍO NEGRO

Dos personas murieron intoxicadas por inhalar monóxido de carbono en su casa en Fray Bentos

La investigación del caso comenzó cuando familiares advirtieron que una de las personas no había sido vista durante el fin de semana

8 de julio de 2026 9:15 hs
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Policía 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Dos personas murieron este martes por haber inhalado monóxido de carbono en su vivienda en Fray Bentos, informó la Jefatura de Policía de Río Negro en rueda de prensa.

Las víctimas son un hombre de 70 años, que fue encontrado sin vida en el lugar, y una mujer de 57, que aún presentaba signos vitales al momento del hallazgo, pero que falleció posteriormente en el hospital.

El caso comenzó cuando familiares advirtieron que una de las personas no había sido vista durante el fin de semana y dieron aviso a la Policía.

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En este marco, el jefe de Río Negro, Williams García, explicó que varios efectivos concurrieron al domicilio junto a los familiares.

"Tomó conocimiento la central telefónica de la Jefatura de una persona que no había sido vista el fin de semana por parte de familiares, se concurre al lugar junto con los mismos, la finca se encontraba cerrada por dentro, por lo que se procede a la rotura de un vidrio para el ingreso, constatando que en el interior se encontraban dos personas", señaló en declaraciones recogidas por Subrayado (Canal 10).

Según el jerarca, la vivienda no presentaba signos de violencia ni de desorden. Sin embargo, durante la inspección, los policías detectaron elementos que podrían estar vinculados al origen de la intoxicación.

"Se vio una garrafa con una olla con restos de comida seca, que daba la impresión de que había hecho su ebullición completa, y la carga completa de la garrafa que estaba terminada con el grifo abierto", indicó.

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