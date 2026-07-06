Dos conductores alcoholizados protagonizaron siniestros de tránsito en Lavalleja: uno chocó contra carteles y otro volcó

Dos conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol protagonizaron siniestros de tránsito durante el fin de semana en el departamento de Lavalleja. En ambos casos, las pruebas de espirometría dieron resultado positivo , informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

El primero de los casos ocurrió en la madrugada del sábado, cuando un hombre de 39 años circulaba en una camioneta Fiat Fiorino por la ruta 12 con dirección al barrio Garolini.

Por causas que se investigan, el conductor cruzó de senda e impactó contra un cartel de señalización. Tras el choque, el hombre abandonó el lugar caminando y se dirigió hacia su vivienda, donde posteriormente fue localizado por la Policía y trasladado al centro asistencial Camdel .

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Los médicos le diagnosticaron fractura de maxilar con desplazamiento y fracturas en dos costillas.

La prueba de espirometría realizada por personal de Policía de Tránsito arrojó resultado positivo, por lo que se le aplicaron las multas previstas por la normativa vigente. El caso quedó a cargo de la Seccional 1ª y fue informado a la fiscal de 2° turno, Marlene Canosa.

El segundo siniestro ocurrió en la tarde del domingo en la ciudad de Minas. Un joven de 25 años volcó el automóvil que conducía cuando circulaba por calle Pérez Castellanos, al llegar a calle 76, en el barrio Peñarol.

Al igual que en el primer caso, la espirometría realizada por la Policía dio resultado positivo y el conductor fue sancionado. Tanto él como su acompañante fueron asistidos en el lugar y recibieron el alta médica sin necesidad de ser trasladados a un centro de salud.

En la escena trabajó Policía Científica, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 1ª, bajo la órbita de la Fiscalía de 2° turno.